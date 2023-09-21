【網上騙案】facetime 打來一秒收綫都可以cap 圖 複製聲音? AI 模仿力高 ! 提高警覺

近期，網絡上出現了一種新型的騙案，以facetime為手段進行詐騙。只要聽電話的一刻，對方已經可以將他的聲音及面相透過AI技術的高度模仿能力複製，再用作不法用途。

騙子首先以程式，再用facetime打給受害人與其視像，如果接了這個電話並一上鏡及說話就已中招！因為他們可以錄你的聲音及cap你面容，利用AI模仿你面型及聲音，再用作打給你朋友呃錢，或以你臉型破解程式。

為了保護自己免受這種騙局的傷害，我們應該提高警覺並採取一些預防措施。首先，當接到來歷不明的facetime電話時，不要接聽。其次，應該與親友建立一種安全的驗證機制，確保在通話中能夠確認對方的真實身份。此外，不要隨意提供個人敏感信息，特別是在未經驗證的情況下。

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責任編輯：陳玉蓮