【拿拿聲快訊@iM網欄】[施政報告2023建議] Lalamove盧家培：促進平台經濟提升物流業競爭力　善用科技創新推動企業國際化

作者_盧家培（Lalamove 首席運營官）簡介： Lalamove首席運營官，負責公司的全球運營、戰略規劃和業務發展。在其帶領下，Lalamove業務規模增長迅速。曾於香港、中東、菲律賓、日本和内地工作，擁有超過30年的全球管理經驗，帶領企業以出色的客戶服務推動盈利，並帶來可持續的收入增長。

行政長官將於10月25日發表任內第二份施政報告，Lalamove期望香港創科龍頭企業能發揮影響力，善用一國兩制的獨特優勢達至國際化；同時致力應用科技和新能源運輸推動物流業的可持續發展。為此，就四大範疇，對《施政報告》作出建議。

促進平台經濟健康發展

國務院在7月12日於北京召開的平台企業座談會中，李強總理指平台經濟「大有可為」，高度認可平台經濟在引領創新發展、賦能實體經濟、創造新就業形態、支撐公共服務等方面發揮了重大作用，寄語平台企業提升國際競爭力。

現時香港的平台經濟正處於快速發展階段，我們期望政府能夠認可平台經濟作為新增長引擎的價值，與業界相關持份者建立常態化溝通機制，加大對平台產業模式的研究和了解，以及加強安全管理規範，保障平台工作者充分享有自主性、彈性工作時間。

牽引龍頭創科企業國際化

香港「背靠祖國、聯通世界」，擁有高效營商環境和卓越地理位置的優勢，Lalamove自10年前在香港成立開始，便穩步立足內地市場，並積極開拓東盟和中南美洲市場，將香港優勢國際化。

為引領香港實現企業國際化的願景，我們建議政府可優先培育相對成熟及具潛力爲香港經濟作出貢獻的本地企業，考慮挑選10間本地龍頭創科企業作重點培育、投放資源，讓這些企業積極參與各項由政府牽頭引領的商貿活動，包括政商界商務研討會、出口營銷推廣展覽及商貿代表團等。有助企業在一帶一路和東盟地區等國際重點市場上站穩腳步，建立更強大的網絡連繫和合作關係，並透過商業策略發揮更大影響力，繼續說好香港故事。

提升物流業界競爭力

貿易及物流是香港四大主要行業之一，Lalamove一直透過自動化的管理模式和大數據應用，協助中小企進行數碼化轉型。面對生產及消費模式不斷變化，可見本地物流業的發揮空間龐大，建議政府配合各種科技應用，支援本地物流業升級轉型。當局亦可考慮在香港物流發展局的成員名單中， 加入智慧物流和「最後一哩運送」（Last Mile Delivery）的代表 ，在諮詢物流政策時與業界保持更緊密溝通。

推動綠色運輸發展

推動綠色運輸是全球應對氣候變化的大趨勢，物流業可在普及電動車、推動平台司機轉型、綠色駕駛等，為環境和可持續發展作出貢獻。司機在考慮購置商用電動車時，價格是關鍵的考慮，建議政府維持豁免商用電動車的首次登記稅，並提供更多購置補貼與優惠，鼓勵司機加入綠色運輸行列；同時推動公共充電基礎設施的建設，加快充電網絡覆蓋全港，為司機群體提供更加密集、高效、平價的充電設施。

發展綠色運輸不單是本地事宜，建議政府更可以與大灣區加強聯動，利用大灣區新能源汽車產業發展的優勢，吸引並支持有實力或代表性的相關企業在港設立研發和先進製造生產基地，為市場提供更加多元化、更適合本地需求的商用電動車。

我們深信，透過政府、業界和社會的攜手努力，香港定能實現平台經濟的健康發展，成為國際創科中心的龍頭，提升物流業界的競爭力，並推動綠色運輸的發展，為我們的城市和社會創造更加繁榮和可持續的明天。

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