以史為鑒 開創未來 集友銀行歷史文化舘即將正式揭幕

「觀今宜鑒古，無古不成今。」為迎接被譽爲「華僑旗幟、民族光輝」的陳嘉庚先生創辦集友銀行80周年，集友銀行在其位於香港中環德輔道中78號的總行大廈1樓打造了一個小而精的歷史文化館，並將於在9月25日舉辦的慶祝中華人民共和國成立74周年暨陳嘉庚先生創辦集友銀行80周年慶祝大會上正式揭幕。



1943年，集友銀行在戰火中誕生，彼時不過四百萬元資本。靠著一紙僑批僑匯、一批陳嘉庚事業的襄助者、一腔愛國熱情，從福建永安一間小小斗室起步，八十載風雨兼程、砥礪奮進，深耕在世界金融中心香港，逐漸成長爲一家具有綜合實力和品牌特色的海上絲綢之路「精品銀行」。集友銀行歷史文化館記錄和承載的就是集友銀行作爲僑資銀行一員，與祖國共奮進、同成長的創業史、奮鬥史、發展史。



上世紀50年代集友銀行的排隊統籌、開具的支票、60年代集友銀行精心設計鑄造的錢罌、編撰的《家庭寶庫》，上世紀70年代的禮券、年曆卡……這些跨越數十載的歷史文件和「寶貝」，都將在集友銀行歷史文化館進行展示。集友銀行歷史文化館主要分爲「倡辦人陳嘉庚」和「金融之上，集友同行」兩大板塊，系統展示集友銀行創行八十周年以來的發展歷程，並詳細介紹陳嘉庚先生生平事跡及其創辦集友銀行「以行養校、以行助鄉」的盛舉，讓銀行員工及社會各界人士能夠詳細了解集友銀行創行初心和發展歷程，更加理解「嘉庚精神」歷久彌新的深刻内涵。



以史爲鑒，站在新的歷史交匯點上，集友銀行在新時代新征程上也將展現新氣象、新作爲，積極為國家及地區經濟社會高質量發展作出新的更大的貢獻，繼續踐行和傳承嘉庚精神，凝聚僑心匯聚僑力，邁向百年更加輝煌的未來。



(特約)