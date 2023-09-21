【加密貨幣】JPEX提「DAO方案」稱2年後1兌1換等值USDT 惟被揭澳洲公司已申撤銷註冊

虛擬資產交易平台「JPEX」涉嫌串謀詐騙案引起的風波繼續發酵，警方昨日就案件拘捕多3名涉案男子，案件至今共有11人被捕，當中包括多名KOL。而JPEX方面則發出公告表示平台將繼續維持營運，並推出「DAO 持份者分紅方案」資產兌換方案，方案宣稱兌換後綑綁 2 年，可以將持份者分紅百分百兌換為等值的 USDT。

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儘管JPEX方面一再表示將繼續平台運作，然而有傳媒發現，JPEX在澳洲取得牌照的登記公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」已在前日（19日）向當地監管機構「澳洲證券與投資委員會（ASIC）」申請自願撤銷註冊，目前公司資產價值少於1,000澳元（約5010元）。正常情況下，澳洲當局會在兩周內處理申請，兩個月內發出確認通知。

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值得一提的是，藝人張智霖今早被警方邀請協助調查，目前他未有被拘捕。早前其經理人回覆傳媒表示，張智霖於去年3月為JPEX完成廣告拍攝，因去年5月得知JPEX「已受到證監會監管」，故已書面通知JPEX，如該公司未能取得牌照，就不能使用張智霖的肖像宣傳，並會保留追究權利。

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撰文：鄭日棱