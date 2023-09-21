▲ 【香港通脹】香港8月CPI按年升1.8% 衣履和外出用膳價格續錄明顯升幅

政府公布，香港8月消費物價指數（CPI）按年升1.8%，與7月的升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數（即基本通脹率）按年升幅1.5%，略低於7月的1.6%。政府發言人表示，8月份基本消費物價通脹維持溫和，電力價格按年繼續顯著上升，但增速進一步放緩，衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至8月止的三個月平均每月升幅為0.1%，上月升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類組成項目中，價格升幅較明顯的類別為煙酒（上升19.6%）、衣履（上升6.6%）、電力、燃氣及水（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、雜項物品（上升2.2%）、交通（上升1.5%），以及住屋（上升0.8%）。

另一方面，綜合消費物價指數在8月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.5%）和基本食品（下跌0.1%）。

政府發言人表示，未來的通脹在短期內應會持續溫和，而外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟活動進一步恢復而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。

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記者：伍鍵文