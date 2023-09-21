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美聯儲維持利率不變　專家：港銀年內仍有可能再加P

股樓投資 16:37 2023/09/21

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儲備局一如市場預期未有加息，而滙豐銀行亦宣布維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5.875厘的水平。

中原按揭董事總經理王美鳳說，滙豐銀行具指標性，料其他銀行亦會維持利率不變。她續說，銀行仍有加息壓力，不排除年內追加P，以紓緩息差壓力，預期年內按息仍處於4厘多水平。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦認為，香港銀行很可能年內加多一次P，料幅度約0.125厘。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣說，由於銀行早前已上調按揭封頂息率，故料未來即使跟隨美國再加息，加幅亦會較溫和，預料為0.125厘至0.25厘。 

延伸閱讀【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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