【多相】ONE INNOVALE會所陪你睇　項目至今平均成交呎價約14,873元

恒地（00012）發展的粉嶺ONE INNOVALE今日首度開放現樓會所Club Innovale給予傳媒參觀。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，整個項目均已入伙，尚餘100伙待售，當中約30伙屬於頂樓特色單位。項目至今共售出1,474伙，佔全盤約97%，套現約72.5億元，平均成交呎價約14,873元。

Club Innovale總面積逾36,000平方，共設有3層，提供多達約30項的多元化完善設施，動靜皆宜，照顧住戶不同需求。包括宴會廳、水耕農場、戶外泳池及兒童遊樂設施等。

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同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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