稻香為中廚培訓開拓新路向 東莞辦中菜廚藝學院

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中華飲食文化源遠流長、博大精深，備受世界各地推崇。稻香集團作為香港首屈一指的飲食集團，對於中式餐飲長遠發展一直不遺餘力，尤其致力為行業培訓人才。稻香集團執行董事暨中國區營運總監鍾震峰表示，集團是香港首間引入系統化培訓的酒樓：「集團主席鍾偉平先生見證不同酒樓品牌的興衰，深知一直以來行業面對最大的難題，是如何培養人才將生意及管理營運模式傳承下去，而唯一的解決方法就是培育人才，讓他們有能力接手把生意以及中華五千年的飲食文化傳承下去。」
集團早於2001年已與香港職業訓練局（VTC）合辦「稻苗培植計劃」，並將火炭物流中心免費租予VTC，營運專為飲食業而設的「VTC稻苗學院」。然而，對於中菜廚師來說，廚藝是最重要的技能，但香港地方有限，令相關培訓較難具規模地發展。
配合「粵菜師傅工程」 打造飲食文化綜合體
適逢國家推動「粵菜師傅工程」，並積極推動粵港澳大灣區建設，集團為配合國策方向及吸納大灣區人才，在東莞成立「稻香中菜廚藝學院」（下稱學院），致力於中菜技能培訓，並融入茶藝及品酒等中式餐飲相關元素，再結合鄰接的飲食旅遊度假區，希望打造集飲食、文化、旅遊及學習於一身的綜合體。
提到學院的硬件設備，鍾震峰強調是業界最高端，不少設備都是從外國引入，而位於二樓的大型比賽場地，亦以香港職業訓練局旗下的國際廚藝學院為模板，規格完全符合廚藝培訓及大型國際比賽要求。「過去兩年，學院與多個地方政府合作短期培訓班，例如與西藏林芝市政府合作，安排學員到學院學做中式點心，助他們回到西藏時就業或做生意，既可助力國家扶貧，亦可在全國宣揚粵菜。」鍾震峰更透露，今年「復常」後，學院正籌備面向全國、聚焦大灣區的各級廚藝培訓課程，來自全國各地的人士不論有無經驗，只要有心學藝均歡迎報讀。
可頒發職業技能等級證書 「一試三證」助人才流動
現時學院已具備國家職業技能等級證書的認定和頒發資格，鍾震峰更表示，學院的培訓課程不只針對內地市場，集團正與香港相關部門及機構溝通，商討如何實現香港、澳門及內地三地都能銜接及通行的技能和資歷評定制度，從而實現「一試三證」。「我們希望大灣區內的行業人才可有效流動，例如在香港考到證書後，可以到內地發展，反之亦一樣，但實現資格互認是先決條件。」
作為區內最具規模的廚藝學院，除了培訓行業人才外，另一目標是把中式飲食文化傳承下去，但這需要其他配套，例如有實物可以看到、觸摸得到。因此，在香港及東莞均設有稻鄉飲食文化博物館，兩個博物館除了展示中式餐飲相關主題外，更加入世界各地的飲食文化，讓參觀人士有更全面的體會。鍾震峰說：「從事人才培訓，技能提升是一部分，文化底蘊亦同樣重要，因技術乃建基於文化涵養之上，相信博物館與學院能夠創造協同效應。」
學院在9月7日舉行落成典禮，同日於學院二樓的廚藝競技館舉辦大型國際廚藝比賽。鍾震峰期望，隨着學院發展踏入新階段，相信透過舉辦大型比賽提高知名度，可令更多人留意學院的課程、專業設備及場地，令有興趣報讀的人士對學院更具信心。
開辦多元化中菜培訓 人力資源重要業務基礎
現階段招生對象除了想加入行業的新人，也包括藉進修考取認可證書的從業員，未來亦計劃開辦中廚興趣班，讓大眾也有機會接觸正統中菜培訓，特別是正宗粵菜。
談到未來發展目標，鍾震峰表示無論香港或內地市場也是機遇處處，故期望透過學院培育足夠人才，支持整個行業以及集團的發展。「餐飲業『以人為本』，但若不在他們年輕時培育，日後投入其他行業後，要轉回飲食業非常困難，故我們希望能將教育培訓銜接到行業的發展上，學員完成課程後，憑着專業技能可以找到穩健及具前景的事業發展平台，而整個餐飲業亦有充足人才，達至雙贏局面。」