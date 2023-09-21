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【MPF】今年MPF暫升1.9% 人均供款賺4300元

Hot Talk 16:23 2023/09/21

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MPF繼8月負回報3%，9月再跌近1.2%。

打工仔注意，強積金（MPF）連續兩個月見紅，據晨星的最新統計，繼8月份MPF平均回報下挫3%後，截至本周一（9月18日）為止，9月份MPF平均回報暫跌1.19%。

除了受中港股票疲不能興所累，本來支撐環球股市表現的歐美股票，市場憂慮高息窒礙經濟，兩大升市火車頭於8月份也由升轉跌，令年初至今MPF蒸發不少收益，今年的升幅暫時收窄至只得1.92%。

如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，首3季MPF表現升1.92%，帶挈上班族帳面只賺201億元，人均帳戶由7月份賺逾1萬元，縮窄至9月只進帳4300元。

總覽各類資產的成績，最多供款人捧場的港股基金，7月曾狂彈7%為大贏家，更收復年初至今的失地。可惜，碧桂園 （02007） 危機累內房股債雙殺，疊加人民幣屢創新低，再累港股於8月份急瀉逾1600點，港股MPF插水8%，恒指今天（21日）再創今年新低，而9月中上旬MPF已下挫2.3%。

首9個月港股再包尾累挫近8.5%，排尾2是中國股票，亦下滑6%。積金評級指中港股票約佔MPF資產21%，兩地股市持續積弱，難免拖累整體回報。

首3季日股MPF升近21% 表現最標青

檢視今年首3季的強弱產品，最標青是押注日股MPF，急升近21%；緊接其後是美股，上揚17%；環球股票急漲13%；歐洲股票升近一成而打入5強。

盡管恒指失守萬八點大關，但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，該行暫維持今年底恒指料重上22000點，明年中挑戰兩萬三點，意味有25%的潛在升幅。

再細閱市面400多隻基金，龍頭宏利 （00945） 縱擁有兩隻王牌產品高踞五甲榜，可是，冠軍寶座以0.25個百分點稍輸給中國人壽的長勝基金。至於重倉中港股票續是大輸家。

今年升幅最大5隻基金

基金變幅
中國人壽集成信託計劃樂休閒環球股票升28.08%
宏利環球精選計劃北美股票升27.83%
宏利日本股票升21.18%
東亞 （00023） 集成信託計劃日本股票升21.08%
中銀保誠簡易計劃日本基金升20.53%
註：晨星統計截至9月18日

今年跌幅最大5隻基金

基金變幅
景順強積金策略計劃中港股票A類基金跌13.41%
景順中港股票H類基金跌13.33%
AMTD景順香港中國股票跌13.26%
永明彩虹計劃香港股票A類基金跌11.35%
永明港股B類基金跌11.22%
註：晨星統計截至9月18日

順帶一提，單以9月份計，晨星指幾近滿堂紅，僅日股及港元貨幣市場基金逆市升，美股倒跌1.5%，排榜尾的歐洲股票跌2.3%，累整體MPF陷負數1.19%。倘以積金評級指8月份MPF總額約1.11萬億元，平均帳戶結餘約23.76萬元，凸顯本月打工仔的血汗錢蒸發132億元，或人均慘蝕逾2800元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，即俗稱懶人基金。晨星指，當中兩隻產品：65歲後基金今年升2%，核心累積基金勁升8%，躋身5強，跑贏中位數。

ET財智Talk

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【MPF】積金局劉麥嘉軒：強積金總資產值相當財政儲備1.5倍　續推動減費、擴大可投資範圍

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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