Arm完成IPO後 標普上調其母公司軟銀信用展望至積極

英國晶片設計公司Arm Holdings上周完成首次公開募股（IPO）後，標普全球評級公司（S&P Global Ratings）將母公司軟銀Softbank（ 9984）的信用展望從穩定調整為積極。標普稱，上市使軟銀投資組合的流動性大幅改善，這種情況可能持續一年左右。

標普確認了軟銀的BB長期發行人信用評級，稱預計軟銀的貸款價值比將保持在當前水平或惡化，並稱 「雖然外部環境不確定」，但預計其將繼續進行增長性投資。

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今年 5 月，標普將軟銀的評級從 BB+ 下調至 BB，更深地進入了垃圾級區，理由是軟銀對非上市公司的風險敞口，當時非上市公司約佔其投資組合的 62%。 標普表示，隨著Arm的上市，這一比例已降至30%左右。

分析師表示，提高軟銀的信用評等很可能是Arm上市的核心動機。眾所周知，軟銀集團執行長孫正義（Masayoshi Son）喜歡用資產擔保貸款為其投資活動提供資金，根據軟銀上個月提交的F-1 文件，軟銀此前曾為其持有的大約75% 的Arm 股份提供了85 億美元的保證金貸款。

該文件還稱，軟銀預計將以Arm公司略高於75%的股份為抵押，以新的貸款方式進行再融資。

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記者：張瑋婷