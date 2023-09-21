婦女基金會：公司重視性別平等 盈利生產力有望大增約六成

全球進入「後疫情時代」，各行各業面對新挑戰、搶人才。婦女基金會（The Women’s Foundation）表示，香港要保持競爭力，必須展現其多元和創新的一面，性別平等擔當著重要的角色。



該會指，香港仍存在性別不平等的問題，這是一個不容忽視的議題。根據香港統計處綜合住戶統計調查按季統計 2023 年第 2 季報告顯示：女性就業率為 48%，遠低於男性的 64%（不包括外籍家庭傭⼯）。至於性別薪酬差距為 15%（不包括外籍家庭傭工），即男性每賺取10元時，女性只賺到8.5元。而沒有從事經濟活動的女性中，34%的女性表示因料理家務而沒有工作，比男性的 3%高出 10 倍

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相比鄰近地區，例如新加坡於 2022 年錄得 63%2 的女性就業參與率，本港的比率一直顯得偏低。這種情況不僅對爭取女性發展造成傷害，也對香港的整體發展產生負面影響，故此婦女基金會呼籲改變現狀，推出「#擺脫零和思維」（#BreakZeroSum）宣傳短片，以一對男女在蹺蹺板上的爭議，展示了大眾對促進性別平等的誤解，並強調了性別平等的真正含義：促進性別平等可惠及每一個人，而不是要某一性別的勝利，犧牲另一個性別的利益。

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短片中提到的研究顯示，重視性別平等的公司在整體業務上會獲得更多好處，公司盈利、生產力、吸引及保留人才能力都會大增約63%；如果夫妻共同分擔家務和照顧子女，他們的婚姻關係可能會更幸福4。從宏觀角度而言，縮窄性別差距可以為全球經濟增加多達12兆美元，這是一個雙贏的局面，每個人都將會從一個更加平等的世界中受益。



婦女基金會指，香港作為一個國際化和多元文化的城市，其競爭力和發展潛力與性別平等密不可分。因此，提高性別平等意識和促進性別平等發展是香港未來可持續發展的重要任務之一。

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責任編輯：陳詠妍