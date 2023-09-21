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【JPEX案】張智霖曾到警總協助調查　晚上發聲明：去年9月已與JPEX終止合作（第二版）

股市 22:10 2023/09/21

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【JPEX案】張智霖據悉今日曾到警總協助調查　曾為「JPEX香港代言人」

虛擬資產交易平台JPEX風波繼續發酵，警方持續採取行動。JPEX前代言人、藝人張智霖亦到灣仔警總協助調查，據悉張智霖期間曾作有進行錄影會面。張智霖的經紀人公司於周四（21日）晚上發聲明指，就JPEX事件，張智霖於9月19日被有關方面邀請協助調查，並已提供所需協助。

張智霖曾擔任JPEX香港區品牌大使，自事件發生後，張智霖經理人澄清張智霖並無參與任何投資，在去年拍完廣告後有書面通知JPEX，如未能取得牌照則不能使用其肖像宣傳，因此會保留追究權利。

去年9月已終止合作

據最新聲明指，2022年3月經紀人公司通過廣告代理公司邀請張智霖為JPEX拍攝廣告及平面硬照廣告。其後，公司得悉JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故已於去年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。按照協議，任何人仕在未得本公司批准授權下均不得使用/公開發佈在合作期間拍攝製作含藝人肖像及/或聲音之廣告片、平面硬照、拍攝花絮及任何相關之物料。

聲明又指，近日公司發現網上流傳未得授權的張智霖照片及影像，公司現嚴正要求任何人在未經授權下，不得作出任何發佈、上載或轉載等侵權行為，公司將對此保留一切法律追究權利。

JPEX上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後，至今有11名人士被警方拘捕，包括網紅林作、「陳怡」陳穎怡。

（第二版加入聲明）

ET財智Talk

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編輯：袁諾曦

經濟 張智霖 證監會
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