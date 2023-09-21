翰林峰230呎開放式戶540萬沽　5年貶值150萬

樓市交投疲弱，部分業主心態轉變，不惜蝕賣離場。中原地產鍾光英說，石塘咀翰林峰5座中層D室，實用面積230平方呎，開放式連露台間隔，日前以540萬元易手，實用呎價約23,478元，業主持貨5年，現賬面蝕約150萬元。

據了解，買家為外區租客，見現時樓價回落，遂把握機會入市自用。資料顯示，原業主於2018年以約690萬元買入上址，持貨5年，現賬面蝕約150萬元，物業期內貶值約21.7%。

鍾光英說，屋苑對上一宗同類型單位成交要追溯至2021年，當時5座中層D室以650萬元易手。換言之，同類單位造價於兩年間回落約17%。

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