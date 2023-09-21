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【中國監管】中證監據報加強收集券商及基金量化交易資料　月初宣布擬建立相應監管

股市 16:43 2023/09/21

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【中國監管】中證監會據報調查券商及基金量化交易活動

中證監9月初宣布，指導內地三大證券交易所制定發布程式化交易報告的工作通知，為建立申報制度和相應監管鋪路。路透社最新引述消息指，中證監過去數周向多家主要券商，查詢量化交易基金客戶的規模、沽空活動、交易策略等資料。

程式化交易主要以數據主導的電腦程式尋找交易獲利機會，被視為在升市、跌市都能發掘獲利機會的策略，但由於交易由程式自動執行，一旦程式出錯或對交易訊號反應過敏，可能觸發市場短時間內大幅波動。

中證監月初曾指，從境內外經驗看，程序化交易在提升交易效率、增強市場流動性等方面具有一定積極作用，但在特定市場環境下存在加大市場波動的風險，有必要因勢利導促進其規範發展。

路透社引述消息人士指，中證監希望想知道程式化交易的策略、邏輯以及利潤的來源，在什麼情況下持有淨好倉或淡倉，以及落買盤、賣盤的背後原因。

報道又指，部分環球量化基金公司包括Winton、Two Sigma都有在中國經營，但報道稱未知中證監最新查訊會否涉及外資。

據華泰證券 （06886） 報告，截至2021年底，内地量化基金規模超過1.08萬億元人民幣，當中規模最大的量化基金包括H幻方量化、衍復投資和明弘投資。

相關文章：【中國監管】中證監嚴打A股違規減持　一間被拉、一間被罰半億人幣

相關文章：【中國監管】内地金管總局據報要求部分銀行上報外匯交易量數據

記者：伍鍵文

A股 上海證券交易所 深圳證券交易所 中國證監會 宏觀分析 中國市場 港股
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