JIP成功以140億美元收購東芝 東芝最快將於12月下市

東芝（6502）周四(21日)表示，私募股權公司日本產業夥伴（JIP）140億美元的要約收購以成功告終，這筆交易為這家陷入困境的東芝私有化鋪平了道路。

以 JIP 為首的財團競購了 78.65% 的東芝股份，使該財團獲得了超過三分之二的多數股權，足以擠掉其餘股東。經過多年與海外激進投資者的鬥爭，這筆交易使這家擁有 148 年歷史的電子產品到電站製造商掌握在國內手中。 東芝最快將於12月下市。

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「激進股東和東芝多年來一直相互糾纏。這次收購使雙方擺脫了相互牽制。」在Smartkarma上發表文章的Quiddity Advisors公司分析師倫迪（Travis Lundy）說。

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東芝在 3月接受了收購要約，其估值為 2 兆日圓（135 億美元）。 一些股東對此價格感到不滿，但東芝稱，已經沒有更高的出價或競爭出價的前景。

東芝執行長島田太郎在周四的一份聲明中說：「我們非常感謝許多股東對公司立場的理解。 東芝現在將邁出重要的一步，與新股東一起走向新的未來。」

東芝曾表示，公司與各利益相關方（包括持不同意見的股東）的複雜關係阻礙了業務運營，而穩定的股東基礎將有助於公司實施以高利潤數位服務為中心的長期策略。JIP計劃保留首席執行官島田。

JIP 的財團包括 20 家日本公司，其中以晶片製造商 Rohm (6963)、金融服務公司 Orix (8591) 和中部電力 (9502） 為首。這將是日本今年最大的併購交易。

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責任編輯：林衛