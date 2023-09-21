【港元定存】兩行港元1個月定存息最高同為10厘 點解虛銀與龍頭港銀賺息差咁遠？

▲ 虛銀突推1個月10厘港元定存息

焦點港銀1個月港元定存年息比較

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其他港銀1個月港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 中銀香港 4.800 1萬 手機開戶迎新賞，合資格新資金，手機銀行輸入推廣碼；以上限10萬元計，賺息400元。至9月底 富邦 4.300 50萬 9月19日加0.3厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 南商 4.000 1000 9月14日加1厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至2024年1月底 滙豐 4.000 1萬 指定理財戶及兌換新資金，網上優惠 中銀香港 4.000 5萬 綜合理財戶及兌換現有外幣 大眾 4.000 50萬 9月19日加0.1厘 交銀香港 3.300 100萬 6月5日加0.2厘，指定理財戶，快閃新資金網上定存 上商 3.080 1000 9月5日減0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 創興 3.050 50萬 7月4日減0.95厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 平安壹賬通* 3.000 100 9月1日減0.8厘 集友 2.800 100萬 9月7日減0.2厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至9月27日，額滿即止 招商永隆 2.600 50萬 6月20日加0.55厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 星展 2.500 5萬 5月16日加0.5厘，指定理財戶及網上優惠 工銀亞洲 2.325 300萬 8月1日加0.125厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 匯立* 2.000 10 8月31日減0.15厘，上限100萬元 信銀國際 2.000 10萬 7月20日新推，CITICdiamond理財戶（每日維持平均理財結餘400萬元），新資金，指定手機銀行開立 華僑銀行 1.800 20萬 3月30日新推，現有或升級至宏富理財客戶，全新資金 大新 0.875 20萬 指定理財戶及新資金 渣打 0.635 10萬 2月13日加0.385厘，新資金，只供中小企客戶 天星* 0.500 1000 不適用 livi bank* 0.450 500 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠 眾安* 0.100 1 不適用 富融* 0.100 1 不適用 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至9月21日

聯儲局一如所料凍息，主席鮑威爾採鷹派立場放風再加息。今天（9月21日）有兩間銀行減港元定期存款息，包括招商永隆下調多個低門檻年息0.1厘，例如入場費跟綠債齊為1萬元，當中3個月、半年、9個月及1年期年息現皆為3.75厘，幸而起存額500萬元維持1年期年息4.45厘；虛擬銀行Mox Bank狠削兩年期年息0.2厘至3.8厘。另集友剛把半年享4.25厘年息的截止期，順延至下周三（27日）。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，市場已很大程度（但並非完全）消化點陣圖減少對聯儲局減息次數的轉變。花旗認為，鑑於對美國的宏觀觀點已轉向不同行業內的「滾動式衰退」，導致失業率在今年底前和 明年上升，因此美國10年期國債收益率在今年底將低於目前水平。3個月內對美滙指數預測為104.17，未來6至12個月料為104.48。

中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪料，目前美國聯邦基金利率的上限為5.5厘，料高息要維持一段較長時間。南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪指，市場關注儲局會否於11月加息0.25厘。

此外，近期大小港銀除了爆加息搶客戰外，迎新獎賞也絕不手軟，既厚賞新客，又「息誘」推薦人。噱頭多多的眾安（ZA Bank），昨（20日）新推名為推薦好友開戶享「十」分驚喜，新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘，1個月共10厘。如以門檻1000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限兩萬元衡量，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元。

其實，業界的超高息或口惠而實不至有前科，舉虛擬銀行天星（AirStar Bank）為例，8月8日推迎新大禮包，新客開戶後於10日內從轉數快或其他銀行存入千元，享「存入禮」獎賞，在現時7天年息0.05厘下，再獲額外加10厘，合共10.05厘。不過，以進場1000元計，期內賺息不足兩元，即使按上限5000元來看，袋息亦不過是9.6元。

不過，上述迎新大禮包有連串獎賞，例如「支付禮」、「好友分享禮」、以及「升級禮」等，完成任務皆獲加息券，合資格客戶或可積少成多賺盡着數。

另方面，若單以1個月定存息來看，眾安追貼滙豐（HSBC）齊為10厘破頂息。可是，全期賺息卻天與地，虛銀最多只賺800元，反觀龍頭發鈔行有3萬多元落袋。竅妙在於眾安的推薦人若成功邀5名新客開戶，最多獲獎800元；要是只推薦1人，以每次存款上限兩萬元計，賺息僅167元。

相反，滙豐1個月享10厘年息的計劃，屬於股票獎勵計劃的「交易薈」迎新賞，再做定存獲額外獎賞。若大戶每月股票交易達4000萬元，再以存款上限400萬元計，期內賺息逾3萬元。

Mox Bank迎新活期息10.8厘

順帶一提，假如不是推薦人優惠，眾安1個月年息僅得0.1厘。至於滙豐，另有1個月4厘息選擇，須兌換新資金；同樣，中銀香港 （02388） 1個月迎新賞有4.8厘，以及4厘須兌換資金等特惠息。

那邊廂，多招齊發的眾安，戰線延至活期息，新用戶憑現有ZA Bank用戶的邀請碼在港成功開戶後，可獲1張9.69厘活期加息券，加上基本年利率0.31厘，合共享10厘活期息，以最高5萬元活期存款計，優惠期內速賺410元利息；優惠至10月底。不過，該息率仍不敵Mox Bank，後者眼下力谷全城最高迎新活期息10.8厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪