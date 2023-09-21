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英銀行加息搶客戰升級 有銀行推8厘息零存整付優惠

環球經濟金融 15:13 2023/09/21

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英國多間銀行上調定期存款息率吸引存戶，其中全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society, NBS）推出年利率達8厘的零存整付定期儲蓄賬戶，銀行指上述優惠是為拓展客源。

全球債務達307萬億美元創新高 因增長與通脹齊放緩【下一頁】

NBS推出了新的Flex Regular Saver零存整付帳戶，每月供款額上限為200英鎊，為期12個月內的等值年利率達8厘。

假如客戶每月存入200英鎊，期間沒有提款，一年後料可獲104英鎊利息。但客戶如提款次數多於3次，等值年利率僅為2.15厘。

任何年滿16歲或以上的英國居民，只要為該行現有客戶、可提供有效電郵地址及能夠使用網上銀行，都可申請上述零存整付賬戶。

英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩【下一頁】

現時愈來愈多儲蓄帳戶提供6厘以上利率。金融數據商Moneyfacts表示，由於部分易於使用的儲蓄帳戶仍然只提供1厘利率，部分存戶或因利率不吸引而轉投另一間銀行。

滙豐（HSBC）英國分支虛擬銀行業務First Direct 一個零存整付月供儲蓄帳戶，每月供款額介乎25至300英鎊，以12個月為期可享7厘年利率。

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責任編輯：鄭錦玲

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