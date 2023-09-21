【券商點睇】料全業務三年內實現盈虧平衡 金斯瑞生物科技股價被明顯低估

交銀國際表示，類似金斯瑞生物科技（01548）的標的在國內醫藥領域稀缺性極高，公司透過內部孵化成功佈局CRO、CDMO和產品開發，各業務間協同效應顯著，都各自有獨立運營和融資能力，且將在三年內全部實現盈虧平衡，而公司目前股價仍明顯被低估、遠未反映各個業務板塊的潛在價值。

該行首予其「買入」評級，目標價28.43元，預測2023至2025年收入CAGR達到46%；整體層面於2025下半年實現盈虧平衡、於2026年實現自由現金流轉正。





【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

該行預計，作為公司基石業務的生命科學業務的收入將維持15%至20%的穩定成長，將對公司的其他業務和長期發展具有重大戰略意義，包括為公司新業務和新產能投入提供穩定現金流；而作為擁有30%市場份額的全球龍頭，向下游高附加價值業務引流作用明顯，加上其海外學術客戶基數龐大，助力公司精準把握未來科研趨勢、及早佈局潛力領域。

該行亦指，潛在同類最佳BCMACAR-T對金斯瑞的貢獻仍遠被低估。該公司的細胞治療子公司傳奇生物（美：LEGN）已在全球上市首款產品「cilta-cel」，目前銷售逐季放量強勁。其不僅擁有優於同標靶競品的臨床數據，也在更前線治療中展現出了優異的臨床潛力。該行預計「cilta-cel」的經PoS調整銷售高峰可望達到67億美元，對金斯瑞整體目標估值貢獻70%，而更多前線適應症獲批和商業成績增長可望持續推動cilta-cel的價值在股價中兌現。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，隨著投融資情緒逐步穩定、GCT新簽訂單數量恢復，該行料公司的生物藥CDMO板塊（蓬勃生物）收入成長即將觸底回升，預計2024至2025年板塊收入增速將反彈至11%及21%，此後GCT下游需求和後期生產訂單將進一步推動增速回到30%至40%；而工業合成生物板塊（百斯傑）在短期影響消除後，2024年起收入成長率也可望恢復至20%左右。該行認為短期業績波動導致當前市場對這兩個板塊的成長前景過於悲觀，增速預期恢復後，估值也會有較大修復空間。

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤