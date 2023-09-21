  • 32°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】里昂：市場情緒疲軟 下調信義玻璃目標價至12元

股樓投資 16:51 2023/09/21

分享：

分享：

里昂表示，因市場情緒疲軟關係，將信義玻璃（00868）目標價由13.7元下調至12元，並維持「跑贏大市」評級，不過該行引述公司管理層稱，公司下半年表現將較上半年好。信義玻璃周四（21日）收報10.74元，跌0.7%。


 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

管理層認為，雖然投資者擔心玻璃需求將在明年下滑，但由於政府正在推動在建項目竣工，以及工業玻璃需求等持續增長，玻璃需求將更具韌性。


 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

該行又指，雖然出現下滑趨勢，但完工量以及浮法玻璃需求或會比預期強勁。行業供應退出和冷修將有助於維持利潤率，而透過併購和海外擴張提高市場份額，將維持信義玻璃的成長。

 

 

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
經濟 行業 信義玻璃（00868） 物業市場 大行報告 目標價 買入 港股 中國

上一篇文章

婦女基金會：公司重視性別平等 盈利生產力有望大增約六成

下一篇文章

【多相】ONE INNOVALE會所陪你睇　項目至今平均成交呎價約14,873元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【多相】飛揚一期現樓示位陪你睇　周日盡推餘貨70伙　增租客及專才優惠
【多相】飛揚一期現樓示位陪你睇　周日盡推餘貨70伙　增租客及專才優惠
【長者優惠】惠康長者優惠擴展至樂悠咭持有人 料全港多65萬人受惠
【長者優惠】惠康長者優惠擴展至樂悠咭持有人 料全港多65萬人受惠
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味
【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味
【職場熱話】港女做市場行銷四年人工未突破3萬 網民：「企硬」等工資加20至25%才跳槽
【職場熱話】港女做市場行銷四年人工未突破3萬 網民：「企硬」等工資加20至25%才跳槽
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款