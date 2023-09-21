【大行報告】里昂：市場情緒疲軟 下調信義玻璃目標價至12元

里昂表示，因市場情緒疲軟關係，將信義玻璃（00868）目標價由13.7元下調至12元，並維持「跑贏大市」評級，不過該行引述公司管理層稱，公司下半年表現將較上半年好。信義玻璃周四（21日）收報10.74元，跌0.7%。





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管理層認為，雖然投資者擔心玻璃需求將在明年下滑，但由於政府正在推動在建項目竣工，以及工業玻璃需求等持續增長，玻璃需求將更具韌性。





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該行又指，雖然出現下滑趨勢，但完工量以及浮法玻璃需求或會比預期強勁。行業供應退出和冷修將有助於維持利潤率，而透過併購和海外擴張提高市場份額，將維持信義玻璃的成長。

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記者：鄭昊彤