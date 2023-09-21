【AI協作】「亞運釘」整合阿里雲技術　提升亞運會營運效率

▲ 「亞運釘」具備AI技術，可迅速理解、回覆並創建內容，以滿足賽事籌備期間的多種需求。（阿里巴巴）

今屆亞運會將於9月23日至10月8日於杭州舉行，在賽事籌備期間，阿里巴巴智能協作辦公及應用開發平台釘釘，為亞運會定製解決方案「亞運釘」。「亞運釘」整合了阿里雲技術，服務範圍涵蓋行政審批、天氣監測和醫療支援等，以AI協作提升亞運會營運效率。

為簡化複雜的賽事組織工作，「亞運釘」提供一個扁平化的組織架構，助數萬工作人員與志願者輕鬆地與外部合作夥伴聯絡和溝通，並分享資訊、設置會議。

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例如，「亞運釘」採用了阿里雲基於深度學習和自然語言處理（NLP）技術的機器翻譯服務，可提供包括中文、英文、日文和泰文等14種語言的智能實時翻譯，方便工作人員和海外參賽者之間的交流。

聊天群組設問答機械人 自動解答亞運問題

再者，「亞運釘」也對智能手機端優化，可在用戶與亞運會賽事綜合指揮大屏（MOC）之間作出實時音視頻連接，讓所有工作人員及賽事場館在有需要時進行聯絡，更高效地作出決策並解決問題。

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此外，「亞運釘」也具備AI技術，可迅速理解、回覆並創建內容，以滿足賽事籌備期間的多種需求。例如，在「亞運釘」聊天群組中內置的問答機械人，可透過分析和提取賽事相關資料中的訊息，自動為用戶及時解答亞運相關問題。

責任編輯：陳卓賢

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