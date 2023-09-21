  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI協作】「亞運釘」整合阿里雲技術　提升亞運會營運效率

科技 17:15 2023/09/21

分享：

分享：

「亞運釘」具備AI技術，可迅速理解、回覆並創建內容，以滿足賽事籌備期間的多種需求。（阿里巴巴）

今屆亞運會將於9月23日至10月8日於杭州舉行，在賽事籌備期間，阿里巴巴智能協作辦公及應用開發平台釘釘，為亞運會定製解決方案「亞運釘」。「亞運釘」整合了阿里雲技術，服務範圍涵蓋行政審批、天氣監測和醫療支援等，以AI協作提升亞運會營運效率。

為簡化複雜的賽事組織工作，「亞運釘」提供一個扁平化的組織架構，助數萬工作人員與志願者輕鬆地與外部合作夥伴聯絡和溝通，並分享資訊、設置會議。

【企業電腦】思科報告：Mac較Windows PC　更具成本競爭優勢

例如，「亞運釘」採用了阿里雲基於深度學習和自然語言處理（NLP）技術的機器翻譯服務，可提供包括中文、英文、日文和泰文等14種語言的智能實時翻譯，方便工作人員和海外參賽者之間的交流。

聊天群組設問答機械人   自動解答亞運問題

再者，「亞運釘」也對智能手機端優化，可在用戶與亞運會賽事綜合指揮大屏（MOC）之間作出實時音視頻連接，讓所有工作人員及賽事場館在有需要時進行聯絡，更高效地作出決策並解決問題。

【蔚來手機】蔚來推NIOPhone手機　助用戶無縫連接汽車

此外，「亞運釘」也具備AI技術，可迅速理解、回覆並創建內容，以滿足賽事籌備期間的多種需求。例如，在「亞運釘」聊天群組中內置的問答機械人，可透過分析和提取賽事相關資料中的訊息，自動為用戶及時解答亞運相關問題。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
2023/09/20
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa
今日
【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa
【亞馬遜發布會】亞馬遜推多款Echo 產品　智能眼鏡結合Alexa技術
今日
【亞馬遜發布會】亞馬遜推多款Echo 產品　智能眼鏡結合Alexa技術

你可能感興趣

【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
19:51 2023/09/20
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa
今日 11:00
【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa
【亞馬遜發布會】亞馬遜推多款Echo 產品　智能眼鏡結合Alexa技術
今日 12:15
【亞馬遜發布會】亞馬遜推多款Echo 產品　智能眼鏡結合Alexa技術
運動員 網絡保安 人工智能 手機Apps 數碼轉型 科技產品 社交平台 亞運會 阿里雲 深度學習
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致
【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致
【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶
【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶
【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？
【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？
【無人商店】亞馬遜推新型「無收銀」技術　採RFID追蹤購物記錄
【無人商店】亞馬遜推新型「無收銀」技術　採RFID追蹤購物記錄
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款