【美團3690】美團中秋國慶假期旅遊消費訂單 較2019年翻倍增長

美團(03690)及旗下大眾點評今日發布的中秋國慶假期數據顯示，截至9月20日(周三)，包括酒店民宿、景點門票、交通在內的平台上旅遊消費訂單，較2019年翻倍增長，餐飲堂食訂座量增長112％，服務零售有望迎來全年消費新高峰。至2時45分，美團報116.4元，跌2.3%。

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在亞運效應帶動下，浙江杭州及周邊旅遊消費持續火爆。截至9月20日，浙江餐飲堂食訂單量較2019年同期增長超380％，亞運主辦城市杭州以及寧波、溫州、湖州、紹興、金華等協辦城市的酒店、民宿「一房難求」，且杭州躋身國慶鐵路熱門前十大目的地。數據預計，9月30日至10月2日為中秋節後首波出遊小高峰，北京、成都、上海、深圳分別為出發與到達「雙向」熱門城市。長途出遊的住宿訂單佔比超過2019年同期，西安、重慶、成都、長沙、北京、武漢、青島、南京、上海、杭州為十大熱門目的地城市；熱門出境遊目的地中國港澳地區、東南亞、日韓等地。

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