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【美團3690】美團中秋國慶假期旅遊消費訂單 較2019年翻倍增長

股樓投資 15:53 2023/09/21

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美團(03690)及旗下大眾點評今日發布的中秋國慶假期數據顯示，截至9月20日(周三)，包括酒店民宿、景點門票、交通在內的平台上旅遊消費訂單，較2019年翻倍增長，餐飲堂食訂座量增長112％，服務零售有望迎來全年消費新高峰。至2時45分，美團報116.4元，跌2.3%。

阿里影業配股籌13億元 向阿里收購演出主辦商大麥  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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在亞運效應帶動下，浙江杭州及周邊旅遊消費持續火爆。截至9月20日，浙江餐飲堂食訂單量較2019年同期增長超380％，亞運主辦城市杭州以及寧波、溫州、湖州、紹興、金華等協辦城市的酒店、民宿「一房難求」，且杭州躋身國慶鐵路熱門前十大目的地。數據預計，9月30日至10月2日為中秋節後首波出遊小高峰，北京、成都、上海、深圳分別為出發與到達「雙向」熱門城市。長途出遊的住宿訂單佔比超過2019年同期，西安、重慶、成都、長沙、北京、武漢、青島、南京、上海、杭州為十大熱門目的地城市；熱門出境遊目的地中國港澳地區、東南亞、日韓等地。

【國泰293】國泰8月載客178.5萬人次 增6倍 首8月總載客量突破千萬  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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翰林峰230呎開放式戶540萬沽　5年貶值150萬

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