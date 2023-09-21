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聯儲局維持高息更長時間　美滙抽高人民幣7.3拉据

宏觀解讀 14:36 2023/09/21

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聯儲局一如預期維持利率不變在5.25至5.5%區間，最新公布的利率預測顯示，聯儲局將在年底前再加息一次，但來年底的利率預測從4.625%大幅上調至5.125%，意味聯儲局將維持高息更長時間。事實上，近月油價飆升，通脹有反彈勢頭，加上美國經濟軟著陸之說已成主流，聯儲局推遲減息時間可謂意料之內。與此同時，聯儲局亦開始注視增長風險，主席鮑威爾重申進一步加息將會謹慎行事，以免在無必要的情況下導致經濟陷入衰退，因此，保留年內再加息一次的預測，似乎只為維持加息的靈活性，有關加息並非勢在必行。

聯儲局鷹式暫停加息，美匯及美債息同步揚升，其中2年期及10年期債息直飆16年新高。考慮到美國經濟的韌息，歐洲經濟體或需要提早減息，美元的利差優勢可能維持一段更長時間。人民幣亦跌至7.3關口，但人民銀行以人民幣中間價逆週期因子托市，配合離岸人民幣流動性管理，人民幣在現水平進一步貶值空間似乎有限。筆者認為，人行傾向在國慶長假前避免人民幣跌穿7.3關口，以控制長假期間的外匯波動風險。

責任編輯︰梁浩碩

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