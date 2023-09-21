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【企業電腦】思科報告：Mac較Windows PC　更具成本競爭優勢

科技 15:30 2023/09/21

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研究發現，針對Mac 用戶的病毒和其他網絡威脅率往往較低，約89%的Mac用戶使用生物辨識安全技術，而在Windows PC方面則只有29% 。（法新社）

企業電腦主要是採用Windows PC或Mac作為作業系統，網絡設備供應商思科（Cisco）近日發表研究報告，對Mac和Windows PC在企業環境的使用情況作比較，結果發現 Mac是更具成本競爭優勢。

【蔚來手機】蔚來推NIOPhone手機　助用戶無縫連接汽車

思科向全球99個國家和地區、逾13 萬名員工進行調查，以安全性、成本、偏好和生產力等角度，衡量對比Mac 和Windows PC在企業環境中的使用情況。

研究發現，針對Mac 用戶的病毒和其他網絡威脅率往往較低，約89%的Mac用戶使用生物辨識安全技術，而在Windows PC方面則只有29% 。此外，macOS Ventura 的升級過程也比Windows 11更快，這或令Mac成為喜歡關注最新科技人士的更好選擇。

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思科數據亦顯示，根據硬件型號的不同，Mac與Windows PC 相比，是更具成本競爭優勢，例如3年內的折舊成本，Mac就會低148 美元（約1,150港元）至395美元（約3,090港元）。

責任編輯：陳卓賢

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