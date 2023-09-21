荷里活編劇與資方談判積極 有望結束罷工

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）早於5月罷工，有指WGA與資方周三（20日）談判進展令人鼓舞，並已接近達成協議，有望結束至今已過百日的罷工行動。

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超過1.1萬名影視編劇罷工，不滿薪酬補償與從串流平台獲取的利益不合比例。WGA希望能加大補償，需涵蓋由前製至後製階段，也要提高重播費用。

WGA亦要求影視工作室在特定時間內，聘用一定數量編劇。

代表多個荷里活影視製作公司及串流平台的「電影與電視製作聯盟」（AMPTP）於8月下旬，曾向WGA提出新方案。但雙方關係持續緊張，本周較早時才恢復談判。

WGA和AMPTP周三晚發聯合聲明，指雙方代表面對面談判，並定於周四（21日）再次會面。

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有指華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery） 行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）、迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）、串流平台Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos都有出席談判。

美媒引述消息人士形容今次談判令人非常鼓舞，已接近達成最終協議。但據CNBC報道，如果今次仍未能達成協議，罷工可能會持續至今年底。

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責任編輯：鄭錦玲