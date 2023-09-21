【蔚來手機】蔚來推NIOPhone手機　助用戶無縫連接汽車

▲ NIOPhone的定位是蔚來的旗艦手機，搭載高通驍龍8Gen2領先版，最高16GB+1T內存組合可選。（蔚來汽車）

蔚來汽車創辦人李斌在4月時曾透露，蔚來將於今年第三季發布旗下首款智能手機，並會實現交付。蔚來於今（21日）的「NIO IN 2023蔚來創新科技日」上，正式推出蔚來手機NIOPhone，並指有助用戶無縫連接汽車。

李斌表示，該公司會選擇造手機，不是因為手機公司都在造車，也不是因為蔚來造車不賺錢而要用手機盈利，而是蔚來用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機。

【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI 升級語音助理Alexa

NIOPhone的定位是蔚來的旗艦手機，搭載高通驍龍8Gen2領先版，最高16GB+1T內存組合可選。此外，也會配備6.81吋屏幕，支援1-120Hz可變刷新率。此外，手機將配備超音波3D指紋辨識功能。

影像方面，NIOPhone 搭載三個主攝鏡頭，分別為50MP廣角+ 50MP 超廣角+ 50MP潛望長焦，鏡頭模組排列則採用類棋盤設計。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

配NOMI智慧助手 作語音控車

至於與汽車連接的功能，NIOPhone能支援遙距控車、近場控車、車內控車，也可在車內識別乘客的位置；並配有NOMI智慧助手，作出語音控車。它也具備「行政中島車控模式」，只要將手機放到汽車的中島上，就可自動轉換為控車介面。

【亞馬遜發布會】亞馬遜推多款Echo 產品 智能眼鏡結合Alexa技術

此外，NIOPhone支援「天空視窗」，可在車機上操控手機應用、NIO Link車機大屏玩手機遊戲，也支援超級會議，可以利用汽車的攝影機、麥克風、音響參與視訊會議。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。