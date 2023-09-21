  • 33°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】蔚來發布NIO Phone起售價6499人民幣　目標只賣幾十萬台？

股市 12:54 2023/09/21

分享：

分享：

蔚來 （09866） 今日舉行創新科技日，一如預告發布蔚來手機NIO Phone 。蔚來董事長李斌介紹，NIO Phone以旗艦手機定位，搭載高通驍龍8Gen2領先版、6.81吋120Hz 2K解像螢幕、5000萬廣角+超廣角+潛望長焦後置三攝，3個不同版本售價分別為6499元、6899元和7499元人民幣，蔚來車主支持10000積分支付兌換，手機將於9月28日起交付。

李斌稱，蔚來生產手機，不是因為手機公司造車，不是因為造車不賺錢，而是因為希望讓蔚來用家有一款與汽車無縫連接的手機，實現車與手機的互動，超越車鑰匙功能。

他介紹，蔚來NIO Phone設有獨立車控按鍵，用戶可實現遠程控車（查找車輛狀態，泊車位置，離車落窗、空調調節）、車內控車（調節座椅和空調）。另外，汽車與手機有多項互動功能，如手機文本和位置訊息可複製流轉至汽車之上等等。

李斌：能賣數十萬台已很開心

他續指，蔚來NIO Phone手機使用SkyUI系統，號稱「0系統廣告，0 商業預裝」，又言手機規格「談不上遙遙領先，但非常好用」。李斌又稱，該電話是為蔚來車主打造，不會與主流手機廠商直接競爭，並稱「蔚來的手機能賣個幾十萬台，用戶有一半買就很開心了。 」

相關文章：

【電動車】小鵬新款G9減價、股價跌6%　蔚來發布自研雷射雷達主控晶片、股價逆市靠穩

【蔚來9866】149億掟蔚來美股　股價挫17% 4年最傷　蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

【吉利造手機】吉利李書福收購魅族手機、取得單獨控制權　稱未來智能汽車及智能手機不再各行其道

編輯：麥德銘

港股 移動裝置 汽車 電動車 蔚來－SW（09866）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動破頂　ATM向下、美團跌近3%　恒指午後跌近250點（不斷更新）

下一篇文章

【恒大危機】恒大人壽前董事長傳被帶走調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌60點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌60點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【美國加息】聯儲局將公布議息結果　暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？
【美國加息】聯儲局將公布議息結果　暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？
【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？
【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款