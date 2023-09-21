【電動車】蔚來發布NIO Phone起售價6499人民幣　目標只賣幾十萬台？

蔚來 （09866） 今日舉行創新科技日，一如預告發布蔚來手機NIO Phone 。蔚來董事長李斌介紹，NIO Phone以旗艦手機定位，搭載高通驍龍8Gen2領先版、6.81吋120Hz 2K解像螢幕、5000萬廣角+超廣角+潛望長焦後置三攝，3個不同版本售價分別為6499元、6899元和7499元人民幣，蔚來車主支持10000積分支付兌換，手機將於9月28日起交付。

李斌稱，蔚來生產手機，不是因為手機公司造車，不是因為造車不賺錢，而是因為希望讓蔚來用家有一款與汽車無縫連接的手機，實現車與手機的互動，超越車鑰匙功能。

他介紹，蔚來NIO Phone設有獨立車控按鍵，用戶可實現遠程控車（查找車輛狀態，泊車位置，離車落窗、空調調節）、車內控車（調節座椅和空調）。另外，汽車與手機有多項互動功能，如手機文本和位置訊息可複製流轉至汽車之上等等。

李斌：能賣數十萬台已很開心

他續指，蔚來NIO Phone手機使用SkyUI系統，號稱「0系統廣告，0 商業預裝」，又言手機規格「談不上遙遙領先，但非常好用」。李斌又稱，該電話是為蔚來車主打造，不會與主流手機廠商直接競爭，並稱「蔚來的手機能賣個幾十萬台，用戶有一半買就很開心了。 」

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編輯：麥德銘