hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【TSLA】Cathie Wood近一周4度減持Tesla 套現約5000萬美元
股市 13:30 2023/09/21
曾被譽為「科技女股神」、Ark Invest行政總裁Cathie Wood再度減持Tesla（美：TSLA）。單計兩大主要ETF—ARKK、ARKW近6個交易日，有4日減持Tesla，涉及19.08萬股。以當日收市價計，涉資5125萬美元。
|ARK基金
|減持Tesla股數
|9月13日
|9月14日
|9月19日
|9月20日
|ARKK
|51,155
|20,424
|77,170
|32,080
|ARKW
|-
|9,965
|-
|-
|總計
|51,155
|30,389
|77,170
|32,080
|貨值（以當日收市價計）
|1387萬美元
|839萬美元
|2057萬美元
|842萬美元
Cathie Wood本周接受外電訪問時仍稱，堅定看好Tesla，認為Tesla所擁有的數據，遠超其他自動駕駛汽車公司。她又提及減持不是因為看淡Tesla基本面，而是為基金籌集更多資金。
Wood重申預計Tesla股價於2027年可達到2500美元，憧憬其自動駕駛的士robotaxi業務為關鍵驅動因素。即使在熊市中，Tesla股價仍然有望升至1400美元，相當於周三（21日）收市價的5.3倍。
相關文章：
【TSLA】Cathie Wood：Tesla減價是因為有能力減 估值應與高增長科技股媲美
【TSLA】Cathie Wood看淡Tesla升勢告終？ 兩交易日共減持套現2772萬美元
記者：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points