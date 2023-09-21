【TSLA】Cathie Wood近一周4度減持Tesla　套現約5000萬美元

▲ 【TSLA】Cathie Wood繼續抛售Tesla 六個交易日減持4次、涉及19萬股

曾被譽為「科技女股神」、Ark Invest行政總裁Cathie Wood再度減持Tesla（美：TSLA）。單計兩大主要ETF—ARKK、ARKW近6個交易日，有4日減持Tesla，涉及19.08萬股。以當日收市價計，涉資5125萬美元。

ARK基金 減持Tesla股數 9月13日 9月14日 9月19日 9月20日 ARKK 51,155 20,424 77,170 32,080 ARKW - 9,965 - - 總計 51,155 30,389 77,170 32,080 貨值（以當日收市價計） 1387萬美元 839萬美元 2057萬美元 842萬美元

Cathie Wood本周接受外電訪問時仍稱，堅定看好Tesla，認為Tesla所擁有的數據，遠超其他自動駕駛汽車公司。她又提及減持不是因為看淡Tesla基本面，而是為基金籌集更多資金。

Wood重申預計Tesla股價於2027年可達到2500美元，憧憬其自動駕駛的士robotaxi業務為關鍵驅動因素。即使在熊市中，Tesla股價仍然有望升至1400美元，相當於周三（21日）收市價的5.3倍。

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記者：伍鍵文