▲ 【恒大危機】恒大人壽前董事長傳被帶走調查

財困的恒大 （03333） 旗下恒大人壽遭太平人壽接管後，多間內媒週四（21日）引述消息指，曾任恆大人壽董事長、現任職中融人壽副董事長的朱加麟近日被 留置調查，估計朱加麟出事可能與恒大有關，然而中融人壽背後的「中天系」近期也頗為不順。

公開資料顯示，朱加麟2017年9月加入恒大集團，擔任恒大金融集團總裁，2018年7月至2019年10月，擔任恒大人壽董事長。 此前，朱加麟在中信集團任職超過30年，在2000年至2013年3月在信誠人壽任董事副總經理、副執行長等職務。 2013年3月至2017年9月出任中信銀行黨委員、副總裁等職務。

值得留意是，上週六（16日），深圳市公安局南山分局發布案情通報稱，近期，公安機關依法對恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施，而案件正在進一步偵辦中。 綜合恒大財富情況來看，上述通報中的杜某應是該公司董事長杜亮。

報道提到，中融人壽背後的大股東是貴陽金融控股有限公司，持股比例達39.1%；而貴陽金融背後的大股東是原來A股上市公司中天金融。 但今年6月，中天金融退市。 中天金融除了中融人壽外，先前還用重金押注華夏人壽股權，但始終未能如願。 截至目前，中融人壽並未出現經營異常的情況。

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編輯：李哲毅