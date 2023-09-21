【美國加息】鮑威爾「鷹派」言論等於美息走向？　一文看金融機構指息口如何影響經濟及資本市場（不斷更新）

▲ 【美國加息】鮑威爾「鷹派」言論等於美息未來走向? 一文看金融機構指息口如何影響經濟及資本市場

美國聯儲局9月暫緩加息，但聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會上，維持貨幣政策的鷹派立場，並上調對經濟增長和勞動市場的預期。利率點陣圖顯示，聯儲局今年會再加息一次，2024年預期僅減息兩次，較6月時的減息4次有所減少。本網綜合金融機構對聯儲局未來貨幣政策取向的看法，以及美息對經濟及資本市場影響。

【更新至下午12時35分】

安本：4大因素利好美元表現

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong認為，聯儲局維持「鷹派」令當局能在11月或12月的會議上，留有今年再次升息的空間，並下調在2024年和2025年的預期減息次數，預期美國股市將波動，而美國經濟出乎預期的增長將帶來上行可能性，但政策利率高企且信貸條件收緊，市場關注增長收縮風險。

債券方面，國債孳息率看似具吸引力，但因市場對聯儲局是否會在今年餘下時間按兵不動未有共識，債息有可能會保持在高位，故此看好美元。Ray Sharma-Ong稱，4大因素利好美元表現： （1） 聯儲局鷹派立場、（2） 聯儲局下調明年預期減息次數、（3） 美國增長的韌性、（4）預期歐元區經濟增長較美國緩慢。

DWS：鮑威爾正管理市場對更高息更長時間的預期

DWS美國經濟師Christian Scherrmann指，聯儲局相信經濟會軟著陸，並預期增長強勁，失業率升幅不大，對經濟前景相當樂觀，但當局卻選擇不在9月加息，可見聯儲局官員對其利率走勢預測並非信心十足，寧願等待更多數據確認，以及更多進展，以判斷目前利率水平是否足以將通脹控制回2%的目標。

Scherrmann表示，鮑威爾於記者會上多次重覆「審慎」及「不明朗」，令市場對其鷹派言論的信心下降，而且從鮑威爾言論來看，他正在管理市場對更高息更長時間的預期，以支持當局控制通脹回落的同時，加息不會對經濟帶來更多壓力，而且儲局會繼續觀察數據變化，若數據強於預期，當局會被迫作出更多行動。

摩根資管：債息短期內將進一步上漲

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，從聯儲局上調經濟增長預測及更新失業預期來看，當局相信明年美國經濟只會出現短暫的低於趨勢增長，2025年或以後的經濟環境會更趨於平衡。投資者應意識到聯儲局各委員之間的意見存在分歧，最鷹派委員預計2024年底聯邦基金目標範圍為6%至6.25%，最鴿派的則預計明年底美息為4.25%至4.50%，而到 2025年，有關差異將進一步擴大。

許長泰指，鑑於聯儲局的強硬立場，預期債息短期內將進一步上漲，但高利率最終會令經濟降溫，導致債息下降，故此看好未來6至12個月部分資產的表現，不僅是長期政府債或投資級別公司債，還有債息下降時表現良好的資產，包括增長股及科技股，而亞洲市場的即時反應可能會與美國市場類似，尤其是美國國債孳息上升加劇美元走強。

中銀香港：要慎防股票市場的波動性

中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，儘管利率期貨合約顯示，市場認為年內再加息25基點的概率不足35%，但較能反映利率預期的美國2年期國債債息昨晚上升至5.17%，重上17年多的高位，說明若美國通脹未有明顯回落，年內還有進一步收緊政策的可能，高利率至少要維持一段較長的時間。

張詩琪指，在經濟溫和增長及通脹有望回落的背景下，預期將有利股票市場的表現，但在高利率環境之下，加上過往經濟於債息倒掛後會出現衰退，投資者要慎防股票市場的波動性，至於對企業盈利的影響，便要視乎美國經濟是否真的能夠軟著陸。

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