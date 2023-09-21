烏倡褫奪俄聯合國安理會否決權 拉夫羅夫：權利絕對合法

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（20日）於聯合國安理會發言，敦促聯合國褫奪俄羅斯於安理會的否決權。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）反駁烏方，指俄方的否決權為絕對合法的工具。

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澤連斯基會上譴責俄羅斯作無端犯罪侵略，旨在奪取烏克蘭的領土和資源。

他直言侵略者掌握否決權，導致聯合國陷入僵局，侵略者或縱容他們的人的否決使一切徒勞無功，導致不可能止戰。他更認為，人們在捍衛國家主權方面不再寄望聯合國。

澤連斯基呼籲聯合國剝奪俄羅斯在安理會的否決權。他重申烏方立場，指聯合國安理會否決權屬於前蘇聯，而非普京（Vladimir Putin）領導下的俄羅斯。

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他批評俄羅斯於前蘇聯解體後通過幕後操縱，非法佔據安理會席位。

拉夫羅夫於澤連斯基離開後，現身安理會發言。他稱動用否決權，為《聯合國憲章》規定、絕對合法的工具，也為遏制西方權力的一種方式。

拉夫羅夫譴責澤連斯基不談判，並尋求美國國務卿安布林肯（Antony Blinken）干預。

據悉，澤連斯基接下來將由紐約轉往華盛頓，料與美國總統拜登（Joe Biden）和國會議員舉行會議，努力爭取美方持續的軍事和財政援助。

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責任編輯：鄭錦玲