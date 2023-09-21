香港都會大學歡迎運動及康樂管理課程獲納入第二輪「應用學位課程先導計劃」

教育局今天（9月15日）公布的第二輪「應用學位課程先導計劃」甄選結果，香港都會大學（都大）「運動及康樂管理榮譽工商管理學士」課程獲納入計劃。都大校長林群聲教授表示歡迎，並相信計劃有助推動職業專才教育的發展，為行業培育優秀人才。

有關課程由李兆基商業管理學院開辦，將於2024/25學年取錄首批學生，提供50個全日制學額。



林校長表示，都大一向因應社會及行業需求靈活辦學，已連續兩年有大學課程獲納入計劃，反映政府對都大開辦需求殷切並具特色的課程予以支持，及對大學課程質素的肯定。



林續稱：「近年來，香港體育發展蓬勃，政府也投放資源推動『城市運動』，行業求才若渴。相關課程將為運動及康樂管理行業注入生力軍，培育優秀管理人才，貢獻社會。」

此課程結合商業理論與運動管理知識，學生會接受高質素的教育和培訓，全面發展的學習體驗。修讀期間，學生將獲安排到不同機構進行實習，從中獲得寶貴的實踐機會和經驗。同時，大學會邀請行業內的管理和專業人員就課程發展和內容提供意見，讓課程更緊貼行業趨勢與需求，協助學生盡早適應職場。



都大科技學院的「綜合檢測和認證榮譽應用理學士」課程於第一輪先導計劃中獲選為首批應用學位課程，正為相關行業培育新人才。課程已於2022/23學年開辦，學生報讀反應熱烈。

(特約)