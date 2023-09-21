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【券商點睇】中金看好全戰略領先優勢 萬物雲具市值成長空間

股樓投資 12:14 2023/09/21

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中金報告指出，維持萬物雲（02602）的「跑贏行業」評級，目標價42.5元，主要考慮到公司蝶城戰略落地成果逐步顯現。加上，過去半年來地產板塊普遍下行，以及市場對公司增長確定性預期調整帶來逢低布局機會，維持萬物雲為行業首推標的，看好當前估值下其中長期市值成長空間，重申其為物管行業中具備全戰略領先優勢的alpha型股票。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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從資產視角，中金稱公司以高效率為高價值資產提供多元服務。第一，篩選高價值資產。萬物雲一二綫城市管理面積佔比及單城市項目數量領先行業、且在部分選定價值街道內密度更高。此外，公司項目拓展及退出均聚焦價值街道。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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第二，成本及效率佔優。2022下半年開啟蝶城改造至今，公司拓展投入、改造投入、成果釋放節奏均好於此前預期。往前看，公司住宅物管毛利率拐點已現，預計2023至2025年住宅物管毛利率有望分別同比提升2.7、0.7和0.3個百分點。第三，按需嵌入多元服務。公司在樓齡10年以上項目密集的蝶城逐步嵌入局部裝修產品，上半年試點40個蝶城合同額按年增長65.5%。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

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責任編輯：林衛

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目標價 萬物雲（02602） 港股 中國

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