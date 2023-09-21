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【券商點睇】最近公布股份獎勵計劃 新奧能源出手挽回市場信心

股樓投資 12:12 2023/09/21

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新奧能源（02688）早前公布將會動用不超過1億美元等值港元，購買普通股份作獎勵計劃，旨在用於肯定僱員貢獻，同時進一步發展吸引合適人才。花旗指出，此舉動可視為公司積極重拾投資者信心的催化劑。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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報告又指，公司自8月公布中期業績後，其股價大跌，可能因公司就業績表現的解釋不尋常。據了解，該公司董事局成員本周將在香港和新加坡與投資者會面，相信將透過提高這些問題的透明度來解決投資者的擔憂。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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花旗表示，新奧今月股價跌至自2017年低位，並自2021年8月高位跌約65%，現時估值便宜，相當於2023年預測市盈率約為8.4倍，股息率達4.2厘，認為是買入時機，給予其目標價為83元，評級為「買入」。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 新奧能源（02688） 港股 中國

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