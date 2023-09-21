▲ 【阿里巴巴9988】亞運會引入通訊協作平台釘釘 提升營運效率

本屆亞運會於9月23日至10月8日於杭州舉行，阿里巴巴 （09988） 旗下企業通訊及協作平台釘釘宣布，為杭州亞運會定制解決方案亞運釘，冀提升運動會營運效率。

釘釘稱，為了簡化複雜的賽事組織工作，亞運釘提供了一個扁平化的組織架構，協助數萬工作人員與志願者與外部合作夥伴聯絡和溝通，並分享資訊、設置會議。

釘釘副總裁李志勇表示鑫這也是一次展示科技如何令大規模賽事活動的辦賽過程更簡化和高效的重要機會。相信使用智能協作平台提升大型體育賽事的營運效率和溝通，將是必然趨勢。

採用阿里雲基於領先深度學習和自然語言處理（NLP）技術的機器翻譯服務，亞運釘可提供包括中文、英文、日文和泰文等14種語言的智能實時翻譯，方便工作人員和海外參賽者之間的交流。

亞運釘對智能手機端優化，可在用戶與亞運會賽事綜合指揮大屏（MOC）之間實現實時音視頻連接，以便有需要時與所有工作人員及賽事場館進行聯絡，更高效地作出決策並解決問題。

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編輯：李哲毅