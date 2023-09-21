▲ 【香港樓市】瑞銀：香港樓市首次走出「泡沫區」惟仍處高估區域 樓價重返邊年水平？

瑞銀集團發布2023年《瑞銀全球房地產泡沫指數》，過去兩年全球通脹及利率飆升導致環球金融中心房地產市場的失衡程度急劇下降，只有蘇黎世和東京仍被列入樓市泡沫風險類別，較去年的9個城市為少，香港亦走出「泡沫區」，但瑞銀仍將香港樓價列入「被高估區域」，其他被高估的市場還有日內瓦、洛杉磯、倫敦、法蘭克福、慕尼黑等。

瑞銀認為，自報告首度發布以來，香港一直被列為具有泡沫風險，香港經通脹調整後的樓價從2022年中至2023年中回落7%之後，已重返2017年的水平。

東京房地產市場的失衡現象持續加劇

瑞銀財富管理投資總監辦公室房地產主管Claudio Saputelli表示，目前經通脹調整後的樓價，實際較2022年中低5%，該行追蹤分析的城市大部分都蒸發了疫情期間樓價升幅，實質價格重回2020年中期的水平。

其他亞太區市場方面，東京樓市失衡現象持續加劇，導致該城市在過去20年逐漸從「價值被低估」走入「泡沫風險」區域，與日本其他城市形成鮮明對比。儘管日本淨移民人數下降和按揭利率溫和上升，但名義房價動態未有減弱。

新加坡租金5年升40%

新加坡方面，當地房屋供應無法滿足強勁的本地和國際需求，實際房價自2018年起上漲15%，租金同期上漲約 40%。悉尼房地產市場近年極為波動，始終徘徊在泡沫風險區域，雖然澳洲儲備銀行最近大幅加息引發新一輪的房價大幅調整，但經通脹調整後的房價重回2018年的水平，由於外國需求持續好轉，進一步下行的可能性有限。

瑞銀分析了全球25主要城市的住宅價格，從2022年中到2023年中，這些城市的實際房價平均下降5%，房價或會進一步回落。

相關文章：【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10% 本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動

相關文章：【大行報告│樓市】高盛料按息已見頂惟調低本港2023至2025年樓價預測 降本港地產股目標價（附表）

編輯：陳韻妍