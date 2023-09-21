【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？

瑞銀集團發布2023年《瑞銀全球房地產泡沫指數》報告，指出過去兩年全球通脹及利率飆升，令環球多個金融中心的樓市回到較平衡狀態。在瑞銀追縱分析的25個城市之中，今年只有蘇黎世和東京仍被視為具有樓市泡沫風險，較去年9個城市被視為有泡沫風險減少，而香港更是報告2015年發布以來，首次跌出樓市具泡沫風險的分類。瑞銀指出，即使如此，香港樓價依然是屬於被高估，泡沫指數排行第6，較去年再跌一級。

瑞銀表示，自2015年首度發布該報告以來，香港一直被列為具有泡沫風險，香港經通脹調整後的樓價從2022年中至2023年中回落7%之後，已重返2017年的水平。

瑞銀該報告只追蹤分析25個市場的樓市，當中只有香港一個大中華城市，亞太區則包括新加坡、東京、悉尼。

瑞銀近4年樓市泡沫調查報告

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不過，瑞銀指出，經通脹調整後，香港實質樓價在2003年至18年間翻了4倍，而期內居民實質收入停滯、實質租金增加50%，房屋依然是難以負擔資產。瑞銀續指，若以購買市中心650呎的物業計，香港樓價難以負擔程度依然是「世界第一」。

以一名高技術服務業僱員（skilled service worker）的平均薪酬計，港人平均需要工作20至25年，才能購買一個鄰近市中心的650呎單位。即使人工是平均的兩倍，這依然是難以負擔的水平。 這依然與排名第二的城市脫軌，在東京、巴黎、特拉維夫、倫敦，高技術僱員都要花相當於10年薪酬，才能買入一個650呎市中心單位。

瑞銀報告指，過去四季，但隨人口流入增加，香港家庭的槓桿比率趨於穩定，而香港的租金幾乎沒有變化，但按揭利率處於高位，加上內地經濟復甦緩慢，為樓市需求帶來壓力。整體來看，香港的樓市價值仍被高估了，而房屋供應上升，意味香港樓市在不久將來將持續疲軟。

東京房地產市場的失衡現象持續加劇

瑞銀財富管理投資總監辦公室房地產主管Claudio Saputelli表示，目前經通脹調整後的樓價，實際較2022年中低5%，該行追蹤分析的城市大部分都蒸發了疫情期間樓價升幅，實質價格重回2020年中期的水平。

其他亞太區市場方面，東京樓市失衡現象持續加劇，導致該城市在過去20年逐漸從「價值被低估」走入「泡沫風險」區域，與日本其他城市形成鮮明對比。儘管日本淨移民人數下降和按揭利率溫和上升，但名義房價動態未有減弱。

新加坡租金5年升40%

新加坡方面，當地房屋供應無法滿足強勁的本地和國際需求，實際房價自2018年起上漲15%，租金同期上漲約 40%。悉尼房地產市場近年極為波動，始終徘徊在泡沫風險區域，雖然澳洲儲備銀行最近大幅加息引發新一輪的房價大幅調整，但經通脹調整後的房價重回2018年的水平，由於外國需求持續好轉，進一步下行的可能性有限。

瑞銀分析了全球25主要城市的住宅價格，從2022年中到2023年中，這些城市的實際房價平均下降5%，房價或會進一步回落。

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編輯：陳韻妍