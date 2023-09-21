【香港息口】滙豐維持最優惠利率5.875厘不變　經絡料港銀仍可能加息

▲ 【香港息口】滙豐維持最優惠利率5.875厘不變

美國聯儲局一如預期維持息口不變後，香港龍頭銀行滙豐宣布，維持最優惠利率5.875厘不變。滙豐上一次調整最優惠利率為7月28日，當時滙豐加息0.125厘。

滙豐表示，給予港元儲蓄存款戶口的利率同樣維持不變，戶口結餘在5000元或上，年利率為0.875厘。滙豐會向全面理財總值達100萬港元及以上的帳戶，額外0.001%年利率。

按揭界料香港仍有加息機會

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行在內多家銀行早前已上調新造H按封頂息至4.125厘，創15年半新高，滙豐最新未有上調P，令供樓人士負擔未進一步增加，對現時疲弱樓按市場相對正面。

曹德明指，美國聯儲局雖然維持基準利率不變，但議息會議後的點陣圖顯示儲局年底前或再加息一次，考慮到通脤前景不明朗，美聯儲或在下次議息就會再加息，而港美息差可能會擴闊，資金成本壓力下香港銀行仍有加息壓力。他估計，銀行或在年內再加P 0.125厘，料港美息口都能於年內見頂。

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編輯：麥德銘