【香港息口】滙豐恒生中銀最優惠利率維持5.875厘、渣打維持6.125厘不變　經絡料港銀仍可能加息（不斷更新）

美國聯儲局一如預期維持息口不變後，香港龍頭銀行滙豐中午宣布，維持最優惠利率5.875厘不變，其他主要銀行陸續公布最優惠利率變動。恒生銀行、中銀香港午後公布，同樣維持的港元最優惠年利率於5.875厘。渣打則維持港元最優惠利率於6.125厘。

滙豐、恒生、中銀、渣打上一次公布上調最優惠利率為7月28日，當時加息0.125厘。

各銀行公布最新港元最優惠利率：

銀行 港元最優惠利率（P） 港元儲蓄戶口利率* 滙豐 5.875厘 0.875厘 恒生 5.875厘 0.875厘 中銀香港 5.875厘 0.875厘 渣打 6.125厘 0.875厘 *普遍銀行對戶口存款結餘低於5000元的存戶，年利率將為0。存款戶口結餘達100萬元的存戶，部分銀行或予額外0.001厘存息。各銀行安排以該行公布為準

按揭界料香港仍有加息機會

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行在內多家銀行早前已上調新造H按封頂息至4.125厘，創15年半新高，滙豐最新未有上調P，令供樓人士負擔未進一步增加，對現時疲弱樓按市場相對正面。

曹德明指，美國聯儲局雖然維持基準利率不變，但議息會議後的點陣圖顯示儲局年底前或再加息一次，考慮到通脤前景不明朗，美聯儲或在下次議息就會再加息，而港美息差可能會擴闊，資金成本壓力下香港銀行仍有加息壓力。他估計，銀行或在年內再加P 0.125厘，料港美息口都能於年內見頂。

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編輯：麥德銘

銀行 港元最優惠利率（P） 港元儲蓄戶口利率* 生效日 滙豐 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月28日 恒生 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月28日 中銀香港 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 渣打香港 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 東亞 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 南商 5.75厘→6.125厘 0.75厘→1厘（結餘至少15萬元） 7月31日 花旗 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 工商銀行（亞洲） 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 *普遍銀行對戶口存款結餘低於5000元的存戶，年利率將為0。存款戶口結餘達100萬元的存戶，部分銀行或予額外0.001厘存息。各銀行安排以該行公布為準

銀行 港元最優惠利率（P） 港元儲蓄戶口利率* 生效日 滙豐 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月28日 恒生 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月28日 中銀香港 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 渣打香港 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 東亞 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 南商 5.75厘→6.125厘 0.75厘→1厘（結餘至少15萬元） 7月31日 花旗 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 工商銀行（亞洲） 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 *普遍銀行對戶口存款結餘低於5000元的存戶，年利率將為0。存款戶口結餘達100萬元的存戶，部分銀行或予額外0.001厘存息。各銀行安排以該行公布為準