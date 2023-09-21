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【電動車】小鵬新款G9減價、股價跌6%　蔚來發布自研雷射雷達主控晶片、股價逆市靠穩

股市 11:36 2023/09/21

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【電動車】小鵬新款G9減價　蔚來發布自研雷射雷達主控晶片

兩家中資電動車車廠小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 接連舉行發布會，但股價反應不一。小鵬汽車最新發布2024年款高階車款「小鵬G9」，定價26.39萬至35.9萬元人民幣，較G9去年首發時定價低約4.6萬至11萬元人民幣，周四股價跌約6%，新報64.15元，成交近6億元。

小鵬汽車於去年9月首次發布小鵬G9，屬於公司最高階旗艦車款，最高配置版本入場價達46.99萬元人民幣，惟發布後被指產品邏輯混亂，多項發布會提及的功能都要付費裝配，產品首兩月銷量僅約2000輛，被視為小鵬汽車交付量落後其他主要對手的主要挫敗。

蔚來發布自研光達主控芯片「楊戩」

另一方面，蔚來今日舉行創新科技日，並發布自研光達主控芯片「楊戩」。蔚來本周初股價急跌後，今日股價逆市靠穩，最新升1%，報69.75元。

蔚來創辦人李斌宣布，蔚來首顆自研晶片10月量產，型號為 NX6031，號稱是業界首顆自研光達主控晶片，中文名「楊戩」。內媒報道指，「楊戩」芯片採用8核心 CPU，擁有8採樣通道、9Bit 採樣深度，採樣率達 1GHz，號稱「功耗降低50%，延遲降低30%，每秒點雲處理能力800萬/秒」。

李斌表示，蔚來研究芯片不能為先進而先進，成本也是很重要考慮，「這塊晶片可以幫我們省幾百塊」。

ET財智Talk

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港股 汽車 電動車 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868）
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