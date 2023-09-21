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【亞馬遜發布會】亞馬遜推多款Echo 產品　智能眼鏡結合Alexa技術

科技 12:15 2023/09/21

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亞馬遜為智能眼鏡Echo Frames進行升級，包括提升電池續航時間至6小時。（Amazon）

亞馬遜（Amazon）在昨（20日）的「秋季新品發布會」上，除公布語音助理Alexa的升級功能外，還推出了多款Echo產品，包括視像通話設備Echo Show 8，同時結合Alexa的技術，更新了智能眼鏡Echo Frames的功能。

【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa

亞馬遜表示，Echo Show 8在顯示屏、鏡頭和麥克風方面都進行了升級，當中「近距離感應」（Proximity Sensing）是該產品的一大特色，它可根據用戶離開它的距離遠近，來調整用戶界面。

例如，當用戶站得較遠時，它就會使用較大的字體；當用戶走得較近時，它就會縮小字體，並添加更精細的細節。

【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金

此外，亞馬遜亦為智能眼鏡Echo Frames進行升級，包括提升電池續航時間至6小時，而新一代的Echo Frames，也較上一代纖薄了15%，看起來更像普通眼鏡。功能方面，它更結合了Alexa技術，通過Echo Frames，就能呼叫Alexa完成關燈、播放音樂等各項日常任務。

責任編輯：陳卓賢

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