▲ 【夜經濟】謝邱安儀：應一併獎賞日間夜間消費 料10月零售業總額維持低雙位數增長

香港夜繽紛正式啟動，零售管理協會亦推出消費優惠計劃。零售管理協會協會主席謝邱安儀表示，為配合推動夜經濟，業界早前擔心要延長營業時間，人手安排亦有困難，但她認為推動夜經濟也是好事，故要思考如何支持，除獎賞夜間消費市民外，日間消費也可取優惠，令不能延長營業時間的商戶也可參與。

零售管理協會於9月29日至11月30日期，消費者在晚上8時至凌晨3時，每次於線下消費滿200元，並透過Tap & Go「拍住賞」或AlipayHK付款，會獲發手機獎賞短訊或電子優惠券，領券後須於7天內使用，期間可以在全日任何營業時段，到參與活動的零售店舖或食肆使用優惠。

邀請更多支付工具及店舖參與活動

謝邱安儀稱，參與的商戶涵蓋不同種類，提供的優惠也不同，例如提供折扣、回贈或禮品。零售管理協會指出，正邀請更多支付工具及店舖參與活動。

對於國慶黃金周市道， 謝邱安儀表示，在去年超低基數下，今年通關後旅客一定較去年上升，對黃金周市道審慎樂觀；但基於本地消費市場較疲弱，加上部分港人北上或外遊消費，預計10月零售業總額維持低雙位數增長。

相關文章：【香港夜繽紛】馬時亨稱香港應思考新招吸旅客 倡舉辦更多演唱會

相關文章：【香港夜繽紛】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟 一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

編輯：陳韻妍