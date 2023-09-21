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亞馬遜推一系列新產品 Alexa加入生成式AI功能

環球政經 11:23 2023/09/21

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亞馬遜（AMZN）發布了一系列新設備，並增強了其Alexa語音助手的功能，以求在不斷發展的人工智能和聲控技術領域保持競爭力。

該公司推出了「更智能、更會說話」的Alexa語音助手版本，並演示用戶如何與Alexa進行近似人類的對話，新版Alexa配備由生成式人工智能（Generative AI）驅動的功能。

現在Alexa將擁有更自然的對話語氣，擺脫過去十年的機械人聲音，並能回答有關各種話題的問題，包括體育賽事安排和食譜創意。它甚至還能作詩和朗誦。

亞馬遜一直在努力將Alexa打造成一個盈利產品，隨着來自Google Bard等聊天機械人的競爭日益激烈，該公司正致力於重振這一平台。

該公司還推出了一系列新設備，包括名為Echo Hub的掛牆式觸控螢幕、音響，以及Echo Frames眼鏡、Blink戶外安全攝像頭和Eero WiFi擴展器的更新。

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撰文 : 林斯凱

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