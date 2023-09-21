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聯儲局維持利率不變 暗示年內再加一次息

環球政經 10:21 2023/09/21

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美國聯儲局（Fed）宣布，維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘的範圍內，表明應對持續高通脹的鷹派立場。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）強調了聯儲局對抗通脹的承諾，「我們希望看到令人信服的證據，證明我們已經達到了適當的（利率）水平」，即使通脹回到聯儲局2%的目標。

官員認為年底個人消費開支（PCE）物價指數為3.3%，明年底為2.5%。對於2025年，他們將預期通脹從6月份預測的2.1%小幅上調至2.2%，而2026年的首次預測顯示，美國將在該年實現2%的通脹目標。

聯儲局暗示今年可能再加息一次25點子。盡管採取了這些緊縮貨幣政策，鮑威爾仍表示對美國經濟「軟着陸（soft landing）」充滿信心，穩健的經濟背景和強勁的就業增長有望抵消對經濟和勞動力市場的潛在不利影響。

雖然聯儲局的最新預測顯示出對通脹降温而不導致經濟衰退的樂觀態度，但鮑威爾並沒有明確地將軟着陸作為基礎預期。他指出，罷工、政府停擺、能源價格和借貸成本等外部因素是經濟軌跡的潛在風險。聯儲局修訂後的預測顯示，經濟前景更加有利，增長放緩但可持續，失業率相對穩定。

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撰文 : 林斯凱

加息 通脹 美國聯儲局 鮑威爾 經濟 美國 美元

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