【香港人才】IMD全球人才競爭力排行榜出爐：香港排16落後新加坡　留住人才成弱項、惟人才準備佔優

▲ 【香港人才】IMD全球人才競爭力排行榜出爐：香港第16落後新加坡 留住人才成弱項、惟人才準備佔優

香港政府去年起提出要搶人才，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）周四（21日）發佈《2023年世界人才報告》，全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排第16位，落後於第8位新加坡，但仍是亞洲地區排名第2位。

報告分別從「投資與發展人才（Investment & Development）」、「吸引力和留住人才（Appeal）」及「人才準備（Readiness）」三個方面為主要準則，調查64個國家及地區在全球人才競爭力的格局，香港在「人才準備」表現最好，全球排名第6，但較2022年下跌3位，同時較2021年下降5位，當中主要是受累勞動力負增長。

劣勢在高生活成本及人才流失

香港「投資與發展人才」全球排名下跌2位至15位，主要弱項是公共教育支出；「吸引力和留住人才」全球排名維持第32位，主要劣勢在於高生活成本及人才流失。報告揭示香港的優勢為理科畢業生比例較高、全面且高效的教育評估及具有高水平的財務技巧人才。

IMD認為，疫情影響長遠，並影響人才競爭力格局，遠距混合工作對人們如何看待職涯發展產生了影響。

此外，研究表明，大多數地區的人才競爭力尚未恢復到疫情前的水平，導致某些地區之間的人才競爭力更加平等，例如在2019年至2023 年間，南亞和東歐的平均人才排名差距更加接近，然而其他地區的差距也在擴大，例如南美洲與其他地區相比已經落後，而且差距還在擴大。

《2023年世界人才報告》排名

排名 地區 評分 排位變化 1 瑞士 100 維持 2 盧森堡 84.39 上升 5 3 冰島 84.33 維持 4 比利時 83.75 上升 9 5 荷蘭 83.34 上升 4 6 芬蘭 80.55 維持 7 丹麥 80.53 下跌 2 8 新加坡 79.96 上升 4 9 奧地利 79.93 下跌 1 10 瑞典 79.93 下跌 8 11 挪威 78.9 下跌 7 12 德國 78.46 下跌 2 13 加拿大 76.73 下跌 2 14 愛爾蘭 76.27 上升 1 15 美國 74.56 上升 1 16 香港 74.35 下跌 2 17 愛沙尼亞 73.98 維持 18 澳洲 73.12 維持 19 以色列 71.05 上升 1 20 台灣 70.32 下跌 1 21 捷克共和國 69.49 上升 8 22 阿聯酋 67.92 下跌 1 23 立陶宛 66.77 上升 3 24 法國 66.25 下跌 1 25 葡萄牙 64.64 下跌 1 26 斯洛維尼亞 63.82 下跌 1 27 巴林 63.6 上升 8 28 科威特 63.19 維持 29 賽普勒斯 62.94 下跌 7 30 卡塔爾 62.72 上升 4

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責任編輯：李哲毅