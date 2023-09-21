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【香港人才】IMD全球人才競爭力排行榜出爐：香港排16落後新加坡 留住人才成弱項、惟人才準備佔優
香港政府去年起提出要搶人才，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）周四（21日）發佈《2023年世界人才報告》，全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排第16位，落後於第8位新加坡，但仍是亞洲地區排名第2位。
報告分別從「投資與發展人才（Investment & Development）」、「吸引力和留住人才（Appeal）」及「人才準備（Readiness）」三個方面為主要準則，調查64個國家及地區在全球人才競爭力的格局，香港在「人才準備」表現最好，全球排名第6，但較2022年下跌3位，同時較2021年下降5位，當中主要是受累勞動力負增長。
劣勢在高生活成本及人才流失
香港「投資與發展人才」全球排名下跌2位至15位，主要弱項是公共教育支出；「吸引力和留住人才」全球排名維持第32位，主要劣勢在於高生活成本及人才流失。報告揭示香港的優勢為理科畢業生比例較高、全面且高效的教育評估及具有高水平的財務技巧人才。
IMD認為，疫情影響長遠，並影響人才競爭力格局，遠距混合工作對人們如何看待職涯發展產生了影響。
此外，研究表明，大多數地區的人才競爭力尚未恢復到疫情前的水平，導致某些地區之間的人才競爭力更加平等，例如在2019年至2023 年間，南亞和東歐的平均人才排名差距更加接近，然而其他地區的差距也在擴大，例如南美洲與其他地區相比已經落後，而且差距還在擴大。
《2023年世界人才報告》排名
|排名
|地區
|評分
|排位變化
|1
|瑞士
|100
|維持
|2
|盧森堡
|84.39
|上升
|5
|3
|冰島
|84.33
|維持
|4
|比利時
|83.75
|上升
|9
|5
|荷蘭
|83.34
|上升
|4
|6
|芬蘭
|80.55
|維持
|7
|丹麥
|80.53
|下跌
|2
|8
|新加坡
|79.96
|上升
|4
|9
|奧地利
|79.93
|下跌
|1
|10
|瑞典
|79.93
|下跌
|8
|11
|挪威
|78.9
|下跌
|7
|12
|德國
|78.46
|下跌
|2
|13
|加拿大
|76.73
|下跌
|2
|14
|愛爾蘭
|76.27
|上升
|1
|15
|美國
|74.56
|上升
|1
|16
|香港
|74.35
|下跌
|2
|17
|愛沙尼亞
|73.98
|維持
|18
|澳洲
|73.12
|維持
|19
|以色列
|71.05
|上升
|1
|20
|台灣
|70.32
|下跌
|1
|21
|捷克共和國
|69.49
|上升
|8
|22
|阿聯酋
|67.92
|下跌
|1
|23
|立陶宛
|66.77
|上升
|3
|24
|法國
|66.25
|下跌
|1
|25
|葡萄牙
|64.64
|下跌
|1
|26
|斯洛維尼亞
|63.82
|下跌
|1
|27
|巴林
|63.6
|上升
|8
|28
|科威特
|63.19
|維持
|29
|賽普勒斯
|62.94
|下跌
|7
|30
|卡塔爾
|62.72
|上升
|4
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責任編輯：李哲毅