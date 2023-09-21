  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港人才】IMD全球人才競爭力排行榜出爐：香港排16落後新加坡　留住人才成弱項、惟人才準備佔優

Hot Talk 11:20 2023/09/21

分享：

分享：

【香港人才】IMD全球人才競爭力排行榜出爐：香港第16落後新加坡　留住人才成弱項、惟人才準備佔優

香港政府去年起提出要搶人才，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）周四（21日）發佈《2023年世界人才報告》，全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排第16位，落後於第8位新加坡，但仍是亞洲地區排名第2位。

報告分別從「投資與發展人才（Investment & Development）」、「吸引力和留住人才（Appeal）」及「人才準備（Readiness）」三個方面為主要準則，調查64個國家及地區在全球人才競爭力的格局，香港在「人才準備」表現最好，全球排名第6，但較2022年下跌3位，同時較2021年下降5位，當中主要是受累勞動力負增長。

劣勢在高生活成本及人才流失 

香港「投資與發展人才」全球排名下跌2位至15位，主要弱項是公共教育支出；「吸引力和留住人才」全球排名維持第32位，主要劣勢在於高生活成本及人才流失。報告揭示香港的優勢為理科畢業生比例較高、全面且高效的教育評估及具有高水平的財務技巧人才。

IMD認為，疫情影響長遠，並影響人才競爭力格局，遠距混合工作對人們如何看待職涯發展產生了影響。

此外，研究表明，大多數地區的人才競爭力尚未恢復到疫情前的水平，導致某些地區之間的人才競爭力更加平等，例如在2019年至2023 年間，南亞和東歐的平均人才排名差距更加接近，然而其他地區的差距也在擴大，例如南美洲與其他地區相比已經落後，而且差距還在擴大。

《2023年世界人才報告》排名

排名地區評分排位變化
1瑞士100維持 
2盧森堡84.39上升5
3冰島84.33維持 
4比利時83.75上升9
5荷蘭83.34上升4
6芬蘭80.55維持 
7丹麥80.53下跌2
8新加坡79.96上升4
9奧地利79.93下跌1
10瑞典79.93下跌8
11挪威78.9下跌7
12德國78.46下跌2
13加拿大76.73下跌2
14愛爾蘭76.27上升1
15美國74.56上升1
16香港74.35下跌2
17愛沙尼亞73.98維持 
18澳洲73.12維持 
19以色列71.05上升1
20台灣70.32下跌1
21捷克共和國69.49上升8
22阿聯酋67.92下跌1
23立陶宛66.77上升3
24法國66.25下跌1
25葡萄牙64.64下跌1
26斯洛維尼亞63.82下跌1
27巴林63.6上升8
28科威特63.19維持 
29賽普勒斯62.94下跌7
30卡塔爾62.72上升4
ET財智Talk

相關文章：

 【金融人才】李律仁：金發局內部流失明顯改善　行業人手緊張因技能需求轉變急

【人才戰】香港銀行保險業加薪搶人　新招員工薪酬加30%？

責任編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
就業 職位招聘 大學 疫情 畢業 經濟 香港 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【夜經濟】謝邱安儀：應一併獎賞日間夜間消費　料10月零售業總額維持低雙位數增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？
【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【美股期貨】儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌60點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌60點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局將公布議息結果　暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？
【美國加息】聯儲局將公布議息結果　暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款