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【俄烏戰爭】波蘭就停向烏供武論解畫 總統指總理言論遭誤解（第二版）

環球政治 11:09 2023/09/21

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波蘭為保障本地農民利益繼續禁止烏克蘭穀物進口，與烏克蘭的爭端升級。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，不再向烏克蘭供武。但波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周四（21日）指上述言論遭到誤解，莫拉維茨基實際上是指停止向烏供應新武器。

拜登與澤連斯基聯合國大會演說 促抵制俄侵略【下一頁】

（第二版更新杜達回應）

莫拉維茨基周三（20日）發表電視演説，宣布政府不再向烏克蘭供武，因為現在正用更現代化的武器武裝波蘭。

莫拉維茨基同日接受媒體訪問，指波蘭是首個大力聲援烏克蘭的國家，波蘭尊重烏方一切問題，但波蘭農民的利益對波蘭而言才最重要。

杜達翌日接受TVN24電視台訪問，指莫拉維茨基的言論被外界以最糟糕的方式解釋。他認為莫拉維茨基的意思是，波蘭不會向烏克蘭轉讓，他們目前在波蘭軍隊現代化過程中購買的新武器。

曾居港俄羅斯公民遭美拘捕 涉向俄走私軍事技術【下一頁】

俄烏戰爭導致黑海主要航道幾乎停擺，烏克蘭改用陸路將大量穀物運往中歐地區。

歐盟今年5月同意，保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克為保障本地農民，禁售烏克蘭小麥及黑麥等糧食，但容許糧食經這些國家中轉。

禁令於本月15日結束，歐盟不再延長禁令，但匈牙利、斯洛伐克和波蘭決定繼續執行。

波蘭與烏方關係趨向緊張。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）本周於聯合國大會發言，指控部分歐洲國家假裝聲援烏克蘭，但其就穀物出口的立場，實際上是幫助了俄羅斯。

波蘭周二（19日）就上述言論召見烏克蘭大使。

波蘭自俄烏戰爭爆發以來一直堅定支持烏克蘭，並收容過百萬烏克蘭難民。

但路透社引述近期一項民調指，波蘭人對烏難民的支持率已由戰爭爆發時的91%，於近期跌至69%。同一項調查顯示，約25%波蘭人反對支援難民，遠高於去年初的4%。

由於波蘭公眾就烏克蘭問題的情緒惡化，執政黨在10月選舉前需爭取更多支持，保障當地農民權益成為一大關鍵。

杜達周二更形容，烏克蘭的表現就像一個溺水者，緊緊抓住一切可用的東西。

他指溺水者極其危險，能將人拉入深淵，直接淹死救援者。

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責任編輯：鄭錦玲

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