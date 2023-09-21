▲ 【科技股女股神】Cathie Wood購Rize ETF拓歐洲市場 擬年底前在歐推一系列主動式ETF

科技股女股神Cathie Wood旗下方舟投資（Ark Investment），收購英國投資公司AssetCo旗下從事交易所買賣基金（ETF）業務的分支Rize ETF，進軍歐洲市場。現時Rize ETF管理資產逾4.5億歐元，涵蓋11隻歐洲UCITS ETF，，投資主題包括未來食品、數碼安全、環境影響力等。

Rize ETF將易名為ARK Invest Europe，作為方舟的歐洲業務旗艦，而Cathie Wood預期年底前會在歐洲推出一系列主動式ARK基金。

看好歐洲投資者對主題式ETF的需求

Cathie Wood表示，收購Rize ETF是看好歐洲投資者對主題式ETF的需求，而訂閱方舟研究報告的訂戶中，約四分一來自歐洲，故投資者最常見的問題就是為何他們不能在歐洲獲得方舟的投資策略，而主動性股票ETFy於歐洲仍處於方興未艾的階段。

據數據供應商ETFGI資料，截至7月底止，美國ETF管理資產約7.6萬億美元，歐洲ETF則只有1.7萬億美元。

方舟投資目前管理資產約250億美元，旗艦ETF ARK Innovation今年以來回報約33%，此前兩年投資均錄得負回報，主要受累於科技股在聯儲局大手加息及通脹高企下表現欠佳。

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編輯：陳韻妍