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探尋灣區發展新路徑 「新空間 • 新動能——鳳凰灣區財經論壇2023」開幕在即

都會情報 10:40 2023/09/21

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由鳳凰衛視、鳳凰網聯合多家機構舉辦的「新空間 • 新動能——鳳凰灣區財經論壇2023」，將於9月27日在香港、深圳同步開幕，論壇已邀請香港特別行政區行政長官李家超、法國前總理让-皮埃爾 • 拉法蘭等多位嘉賓發表開幕演講。

全球經濟2023年邁向新週期。關鍵之年，放眼全球，世界局勢將如何變化？各國經濟復蘇將如何演繹？聚焦國內，一方面，巨大的韌性和潛力，讓中國市場依然充滿吸引力；另一方面，人口、房地產等相關問題，亦使增長和轉型升級之路一波三折。機遇與風險交織，全面開放新格局下的粵港澳大灣區又該如何發揮優勢、深化合作，進一步凸顯在國家發展大局中的戰略地位？

為探討相關問題，此次論壇將廣邀大灣區政府官員、企業精英，及全球財經領域專家學者共商共議，為大灣區建設建言獻策，並以國際視野展開全球經濟發展趨勢的討論，以期為大灣區、中國乃至全球經濟發展挖掘新空間、捕捉新契機，尋找新動能。

本次論壇由中國上市公司協會、德魯克管理學院等支持，並得到中國基金報、界面新聞、財聯社、香港商報、深圳商報、星島新聞集團、香港大公文匯傳媒集團、明報、香港經濟日報、香港中國通訊社、紫荊雜誌社、橙新聞、亞洲週刊、灼見名家、澳門日報等多家權威媒體鼎力合作。

此次論壇預期兩天，在香港、深圳同步設置多個分論壇，各界專家將圍繞「多重考驗下的全球經濟：復蘇還是衰退」分別發表主旨演講，商討「全球經濟風險與中國應對之策」、「香港經濟新動力」、「全球危機與地方政府債務」、「大灣區資本市場建設」等關鍵議題。

論壇還設置「新空間與新動能」板塊，各界人士將從不同視角出發，熱議「大灣區帶來新的發展空間和機遇，香港如何從中獲得新動能」、「連系全球華商共拓『一帶一路』與大灣區機遇」、「改革新任務、新使命，如何助力新一輪高水平開放」等重大議題。此外，針對房地產、資本市場、人工智能等領域熱點話題，數十位海內外政商學界專業人士亦將在本屆論壇上分享真知灼見。

「新空間 • 新動能——鳳凰灣區財經論壇2023」立足大灣區，充分發揮香港、內地聯動優勢，聚焦熱議話題，旨在通過交流探討，為大灣區的高品質發展提供智力支持、注入充沛動能、探尋更多路徑，助力構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

（資料由鳳凰衛視、鳳凰網提供）

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