  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 11:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa

科技 11:00 2023/09/21

分享：

分享：

新版的Alexa針對語音進行優化，能夠理解會話短語，並作出適當的回應。（Amazon）

人工智能（AI）的角色在亞馬遜（Amazon）產品的重要性愈趨重要，亞馬遜在「秋季新品發布會」上宣布，將整合生成式AI技術，並配合最新的大語言模型（LLM），為語音助理Alexa進行功能升級，令對話更加自然。

【無人商店】亞馬遜推新型「無收銀」技術　採RFID追蹤購物記錄

亞馬遜設備及服務高級副總裁Dave Limp表示，新版的Alexa針對語音進行優化，能夠理解會話短語，並作出適當的回應，不但可更有效地解釋上文下理，也能透過一個命令完成多項請求。他指出，用戶與Alexa交談時，溝通體驗將會更加自然，感覺更像與人類交談。

【腦機接口】Elon Musk初創Neuralink招募癱瘓患者　進行首次人體試驗

此外，亞馬遜還為Alexa推出全新的speech-to-speech」引擎，能夠感知用戶的情緒和語調，並允許Alexa根據用戶情緒作出不同的回應。例如，當用戶要求Alexa報道他們最喜歡的球隊成績，如果最近他們贏得了比賽，Alexa就會以愉快的聲音回應；如果球隊輸了，Alexa就會以安慰的語氣說出賽果。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google AI】Google推Bard Extensions　可連結至第三方應用程式
2023/09/20
【Google AI】Google推Bard Extensions　可連結至第三方應用程式
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
2023/09/20
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
2023/09/20
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金

你可能感興趣

【Google AI】Google推Bard Extensions　可連結至第三方應用程式
18:30 2023/09/20
【Google AI】Google推Bard Extensions　可連結至第三方應用程式
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
17:30 2023/09/20
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
19:51 2023/09/20
【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金
網絡保安 數碼轉型 科技產品 社交平台 語音助理 人工智能 Amazon
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶
【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶
【華為發力】華為摺機Mate X5上手玩　炒價比原價高達7成
【華為發力】華為摺機Mate X5上手玩　炒價比原價高達7成
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行
【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致
【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致
【腦機接口】Elon Musk初創Neuralink招募癱瘓患者　進行首次人體試驗
【腦機接口】Elon Musk初創Neuralink招募癱瘓患者　進行首次人體試驗
【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？
【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款