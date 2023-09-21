【亞馬遜發布會】亞馬遜整合生成式AI　升級語音助理Alexa

▲ 新版的Alexa針對語音進行優化，能夠理解會話短語，並作出適當的回應。（Amazon）

人工智能（AI）的角色在亞馬遜（Amazon）產品的重要性愈趨重要，亞馬遜在「秋季新品發布會」上宣布，將整合生成式AI技術，並配合最新的大語言模型（LLM），為語音助理Alexa進行功能升級，令對話更加自然。

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亞馬遜設備及服務高級副總裁Dave Limp表示，新版的Alexa針對語音進行優化，能夠理解會話短語，並作出適當的回應，不但可更有效地解釋上文下理，也能透過一個命令完成多項請求。他指出，用戶與Alexa交談時，溝通體驗將會更加自然，感覺更像與人類交談。

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此外，亞馬遜還為Alexa推出全新的speech-to-speech」引擎，能夠感知用戶的情緒和語調，並允許Alexa根據用戶情緒作出不同的回應。例如，當用戶要求Alexa報道他們最喜歡的球隊成績，如果最近他們贏得了比賽，Alexa就會以愉快的聲音回應；如果球隊輸了，Alexa就會以安慰的語氣說出賽果。

責任編輯：陳卓賢

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