香港一直鼓勵企業僱主聘請殘疾人士，唯才是用，而不少友善僱主亦樂於參與。然而，僱主在招聘殘疾人士及協助殘疾人士入職時，會遇上不少疑問及困難，亦往往對政府的各項資助政策欠缺深入了解，今次希望為友善僱主介紹各類型僱主招聘殘疾人士支援項目，締造更多友善工作間。

政府在殘疾人士就業上的支援

● 培訓及職業配對：獲政府資助的【就業輔助服務】由社會福利機構營辦，會為準備進入職場的殘疾人士提供培訓、職業配對和就業後跟進服務，可為有意聘用殘疾人士的友善僱主提供協助。(詳情可瀏覽社會福利署輔助就業服務網頁：https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/rehab/catvocatdaytrain/supportede/)

● 短期薪酬津貼：政府會為符合資格的殘疾人士僱主，提供配對形式的薪酬津貼

● 殘疾僱員支援計劃：由政府委託保良局營運，為聘用殘疾人士的僱主提供購置設備或改裝工作間的資助，申請由社會福利署組成的委員會審核。

僱主支援概略

僱主聘用適合的殘疾人士

【相關資助項目：就業展才能計劃(最多60,000元津貼) / 殘疾人士在職培訓

(最多$4,000元補助金) / 指導員獎金計劃(最高可獲$1,000現獎勵金)】

( 相關網址：https://www.inclusiveemployment.hk/tc/gov_support/support.html )

安排殘疾僱員所需的「輔助設備」或「改裝工作間」

【相關資助項目：殘疾僱員支援計劃，僱主可為每名殘疾僱員申請一次性資助，以購置輔助儀器及/或改裝工作間，上限為$40,000元正，全年接受申請。】

( 相關網址：https://www.swd.gov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_rehab/sub_listofserv/id_vocational/id_sped/ )



各類支援項目的申請方法

《殘疾僱員支援計劃》

我們生活在一個多元且包容的社會，相信每個人都擁有平等的機會。言而殘疾人士雖然面對自身的障礙，但亦擁有不同的個人長處及技能。我們相信當殘疾人士接受適當的培訓，並配以所需的輔助設備或改裝工作間，便能讓他們發揮一技之長。

「殘疾僱員支援計劃」正正能夠滿足殘疾僱在工作上的「特殊需要」，並鼓勵僱主申請撥款資助，為殘疾僱員購置合適的輔助儀器及/或改裝工作間，協助他們履行工作職務，提昇工作效率。希望計劃能夠推動各界僱主聘用殘疾人士，齊心「打造無障空間，共建友善職場」。



申請程序(全年接受申請)

申請表格下載：https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/2729/tc/Annex_1-Application_form_Chi(3_2020).pdf

成功個案分享

聘請機構：香港失明人協進會

殘疾僱員：葉先生(視障人士)

工作職位：項目助理

葉先生是一名視障人士，從事資訊科技相關工作，他感激僱主給予機會，讓他可以發揮自己的專長投身社會工作。經保良局介入支援，葉先生的僱主成功申請「殘疾僱員支援計劃」，獲資助添置專為視障人士而設的智能眼鏡。這副智能眼鏡能夠便利葉先生處理日常工作，能夠把電腦屏幕的文字、說明書等內容即時轉換語音，從而知悉有關資訊。除此之外，智能眼鏡亦能透過藍芽連接電話，以便聯絡客戶，同時讓葉先生能夠快捷解答客戶的查詢，大大提昇工作效率。

查詢「殘疾僱員支援計劃」方法

Tel: 3525 1013

Website: http://rehab.poleungkuk.org.hk/zh-hk/1485/page.html

Facebook: www.facebook.com/sped.hk

Email: sped@poleungkuk.org.hk

(特約)