▲ 【foodpanda易手？】Delivery Hero承認擬出售foodpanda部分權益 傳星Grab斥83億認購

亞太區地區外賣速遞平台業務foodpanda母企Delivery Hero承認，計劃出售foodpanda部分權益，目前仍處於洽售初期，並擬將foodpanda位於新加坡、柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓和泰國的品牌出售。Delivery Hero周三股價暫最多升13.5%。

早前有報道指，新加坡叫車平台Grab（美：GRAB）擬以超過10億歐元（約83億港元），購入foodpanda股權。Grab未有回應。

foodpanda於港星等亞洲11個市場經營

foodpanda目前在亞洲11個市場經營，遍布香港、新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸、老撾等，疫情期間業務快速增長。Delivery Hero行政總裁Niklas Oestberg上月稱，亞洲是最多投資機會的地域。

不過，疫情後投資者對Delivery Hero的信心減弱，故Delivery Hero致力實現利潤，去年上半年淨虧損3.23億歐元，但今年上半年已實現EBITDA轉正。

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編輯：陳韻妍